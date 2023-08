El parque de bomberos de Barreiros tiene que cerrar por falta de efectivos

El comité de bomberos de la provincia de Lugo informó este viernes del cierre del parque de bomberos de Barreiros, "por primeira vez en 12 anos" al ser movilizados los efectivos al incendio declarado en el municipio de Castro de Rei. "A situación de folga autonómica e o total abandono do servizo por parte de Xunta e da Deputación provocou o peche do parque, xa que manteñen a toda a provincia de Lugo en servizos mínimos e non son capaces de facer xestión do mesmo e activar máis efectivos".

En este sentido, desde el comité señalaron que intentaron dar una solución a la problemática actual a principios de este mes de agosto, "pero a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta contestou que para eles agosto é mes de vacacións que xa nos atenderían en setembro".

Ante esta situación, los bomberos lamentan que "nestas datas, cando máis poboación atendemos e con diversas intervencións a diario, o Consorcio non sexa capaz de garantir este servizo básico para os cidadáns".

Además piden "especial precaución" a la población y exigen a los responsables políticos de la comarca "que tenten arranxar esta situación de auténtica precariedade que se está a vivir".