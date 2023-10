El Parlamento pide al Estado agilizar el arreglo de la N-642

El Parlamento de Galicia aprobó el miércoles por unanimidad la proposición no de ley del grupo popular para pedir al Goberno de España que agilice la obra de reparación de la carretera N-642 finalizando con urgencia los trabajos pendientes en el tramo afectado por el socavón que se produjo el pasado mes de enero al colapsar el drenaje que discurre bajo la vía.

El portavoz popular de Infraestruturas, José Manuel Balseiro, lamentó que "a falta de atención do Ministerio de Transportes, sumada á falta de investimento en conservación e mantemento, ten as estradas nacionais e as autovías estatais nunha sucesión de fochancas e firmes deteriorados. Un exemplo é o socavón da vergoña, como o teñen bautizado os veciños, e que fai que na N-642 leve máis de oito meses desviado o tráfico ao afundirse o firme".

Balseiro criticó que "aínda non se deron detalles precisos sobre as causas do afundimento: o único que sabemos é que fallou o sistema de drenaxe, que se acumulou unha gran cantidade de auga baixo o firme e que tivo que ser retirada co apoio da Axencia Galega de Emerxencias". El diputado añadió que "non sabemos se esa incidencia debeu ser detectada e corrixida antes de producirse e tampouco se, ante a falta de inspección, outra situación así pode volver a darse noutros puntos das estradas da provincia ou, incluso, na mesma estrada", indicó.

Aludió a que dicha vía no tiene alternativa porque "o Goberno non é capaz de avanzar na autovía da Mariña". Recordó que primero se desvió por una vía provincial que no estaba preparada para asumir ese tráfico y ahora habilitaron un desvío junto al socavón que "tampouco ofrece as mellores garantías de seguridade".

También lamentó que aún no haya fecha para el final de las obras. "Os traballos van a ritmo de tartaruga, non evolucionan ao ritmo esperado", dijo, y añadió que el propio Mitma reconoció la magnitud de los trabajos pendientes: la creación de nuevos pozos de registro, la reparación de colectores de drenaje, la reconstrucción del terraplén, tapar la excavación y reponer la circulación.