El Parlamento insta al Gobierno y a Alcoa a reactivar San Cibrao "canto antes"

El Parlamento de Galicia aprobó este miércoles una proposición no de ley del grupo popular para demandar un compromiso claro del Gobierno y de Alcoa para reactivar la fábrica de aluminio de San Cibrao "canto antes". El BNG se abstuvo al no estar de acuerdo con el punto que proponía considerar iniciativas empresariales prioritarias los parques eólicos que destinen al menos el 50% de su producción a abastecer a la industria.

La viceportavoz popular, Elena Candia, defendió la iniciativa, que también reclamaba la implicación del Ministerio para la Transición Ecológica y su participación en las mesas de seguimiento que se celebran para velar por el cumplimiento del plan de Alcoa.

Candia subrayó que se necesita "un prezo de enerxía competitivo para que se siga producindo aluminio primario na Mariña, unha actividade que o Goberno central considerou esencial durante a pandemia", y sostiene que el cese temporal en la fabricación "non é unha boa noticia". Insistió en que esto es "consecuencia dunha política enerxética do Goberno de España totalmente equivocada, que está xerando un desmantelamento do tecido industrial e empresarial en España, pero que afecta especialmente á Galicia".

Sobre la abstención del BNG lamentó que este grupo "viñera ao Parlamento con contos que só supoñen unha falta de respecto para os traballadores de Alcoa, cando o que se precisa é mirar cara ao futuro e dicirlles ás familias que vai haber un compromiso serio e de futuro para que se volva producir aluminio primario cun prezo competitivo da electricidade".

El diputado del BNG Daniel Castro acusó al PP de tratar de "lavarse a cara" después de la mala gestión en el conflicto de Alcoa para ahora "facer trampa cos eólicos". "Para facer piruetas administrativas cos eólicos, vostedes son os masterclass", dijo el nacionalista, que preguntó a los populares si tratan de "utilizar a Alcoa para sacar adiante uns parques eólicos que non cumpren a normativa".

Por su parte el PSOE apoyó la propuesta popular, no sin criticar que "só pida compromiso ao Goberno central, sen mencionar que a Xunta tamén ten responsabilidades", dijo la diputada Patricia Otero, que también lamentó el apagado de las cubas. "Imos apoiar a iniciativa pero botamos en falta o compromiso da Xunta", apuntó Otero, que presentó una enmienda en este sentido pero fue rechazada por el PP.