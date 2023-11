El Parlamento insiste al Gobierno en un precio eléctrico viable para Alcoa

El Parlamento de Galicia aprobó una iniciativa más para demandar al Gobierno central que establezca "con carácter inmediato" un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible que garantice el futuro de la fábrica de Alcoa en San Cibrao, a poco más de un mes para el rearranque de las primeras cubas de electrolisis en la planta de Aluminio. La iniciativa partía del PP y tuvo el apoyo del BNG -pese a que demandó medidas también a la Xunta- y la abstención del PSOE al rechazar los populares una enmienda socialista.

La iniciativa también demanda modificar el estatuto del consumidor electrointensivo para que las industrias españolas puedan competir en igualdad de condiciones con sus competidoras europeas, incrementar al máximo permitido por la UE la compensación de costes indirectos de CO2, activar mecanismos de interrumpibilidad efectivos, favorecer la contratación de PPAs y mantener la bonificación de los peajes.

"A corenta días da reactivación da electrolise, pactada entre os responsables da empresa e os traballadores, a factoría de Aluminio non só ten pechadas as cubas, senón que tamén cesou a produción da Fundición", dijo Balseiro, quien añadió que en estos casi dos años de parón el Gobierno central "foi incapaz de garantir un prezo eléctrico competitivo e de fixar un marco enerxético estable para a industria electrointensiva", cuando quedó acreditado que "o problema de Alcoa non é industrial, senón enerxético", defendió el parlamentario popular, quien censuró que el acuerdo de PSOE y BNG para la investidura de Pedro Sánchez no incluyese compromisos para Alcoa.

La diputada del PSdeG Patricia Otero reprochó la actitud del PP y le dijo que parecía que prefería que la fábrica estuviese cerrada "para poder botarlle a culpa ao Goberno central». La socialista echó en falta en la moción exigencias para la Xunta y pretendía introducirlas a través de una enmienda que rechazó el grupo popular.

Por su parte Daniel Castro del BNG respaldó las peticiones de la moción porque son "maioritarias e compartidas polos traballadores" pero también reprochó que el texto no recoja "ningunha encomenda" destinada al Ejecutivo autonómico. "Hai algunha petición á Xunta? Evidentemente que non, como lle vai pedir algo o PP á Xunta?", ironizó el nacionalista.