El Parlamento demanda al Gobierno la cesión gratuita del colegio viejo de Celeiro

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley del grupo popular para que la Xunta reitere al Gobierno central la solicitud de cesión gratuita del antiguo colegio de Celeiro con el objetivo de trasladar a este edificio la Escola Oficial de Idiomas y que las dependencias del centro de idiomas sirvan para albergar la futura residencia de Aspanane para personas con necesidades especiales.

El diputado mariñano José Manuel Balseiro impulsó esta iniciativa y acusó al Gobierno central de "torpedear" la aspiración del colectivo y del conjunto de los vecinos, que "hai xa máis de dous anos acollían con satisfacción e esperanza o triplo acordo ao que chegaron a Xunta, o Concello e a Deputación nun exemplo moi positivo de colaboración institucional". Este acuerdo, recuerda el popular, blindaba la continuidad de la EOI en Viveiro en unas instalaciones "máis amplas e modernas" —tras la reforma del colegio viejo—, mientras que Aspanane haría realidad su proyecto residencial.

José Manuel Balseiro critica la gestión en este asunto del Ejecutivo central, que inicialmente "negaba toda posibilidade de cesión destas instalacións do vello colexio de Celeiro" para después cambiar de postura y mostrarse dispuesto a ese traspaso de titularidad pero "previa venda desas dependencias". El diputado interpreta que con este planteamiento "o Goberno pretende facer negocio co antigo colexio", algo que dice no entender al tratarse de "un edificio pechado e sen uso que na actualidade está practicamente en situación de abandono e que segue deteriorándose sen que a Administración central sexa quen de darlle un uso alternativo".

Incide por otro lado en que el Ejecutivo estatal "incorre nun agravio comparativo" ya que en otros casos sí cedió locales o inmuebles de forma gratuita. "Sen saír da mesma localidade de Viveiro e da comarca da Mariña, existen exemplos dabondo de inmobles propiedade da Administración do Estado que foron cedidos a outras administracións de xeito gratuíto para darlles novos usos", dice Balseiro, quien cita las casas del mar de O Vicedo, de San Cibrao o de Foz, además de varios solares en Mondoñedo.