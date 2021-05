El Parlamento aprueba pedir la Autoridad Portuaria para Lugo y abrir el dique norte

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley del BNG para que la Xunta demande al Estado la creación de una Autoridad Portuaria propia para Lugo segregada de la de Ferrol-San Cibrao y, mientras eso no sucede, se redistribuyan los ingresos obtenidos a través del puerto mariñano para que reviertan en actuaciones en la costa lucense. La iniciativa, que defendió el diputado ribadense Daniel Castro, también exigía iniciar las negociaciones para liberalizar y abrir al tráfico comercial el dique norte de Alcoa.

Castro, que presentó la propuesta en la comisión parlamentaria de Pesca, recalcó la importancia de que estas medidas se pongan en marcha ahora más que nunca por los efectos económicos de la pandemia y la crisis industrial en torno a Alcoa, pues cree que contribuirían a "unha indubidable dinamización socioeconómica, co achegamento de máis empresas polo movemento dun maior número de mercadorías, a creación de máis postos de traballo e, en consecuencia, o afincamento de máis persoas nos concellos da comarca".

El diputado nacionalista recordó que Lugo es la única provincia marítima que carece de Autoridad Portuaria propia a pesar de que la comarca de A Mariña "é un territorio cuns niveis de movemento comercial e económico elevados ao contar con importantes portos como os de Burela, Celeiro e Alcoa", y lamentó que el ente Ferrol-San Cibrao "non inviste no total da provincia nin o 5% do recadado só na Mariña", lo que a su juicio "non é xusto nin equitativo".

En cuanto al dique norte, "o grande esquecido ano tras ano polos gobernos galego e español", dijo que está en el puerto de mayor calado de la zona y que su apertura habilitaría "un peirao de atraque de 240 metros de lonxitude para buques de 22 metros de eslora e 11,5 metros de calado, ademais dunha explanada portuaria de 50.000 metros cadrados". Agrega que además sería compatible con el uso que hace Alcoa del dique sur y aludió a un informe de Portos de Galicia que en 2010 "confirmaba a viabilidade operativa, construtiva, económica e de tráficos nun periodo de tempo moi curto".

El diputado mariñano del PP José Manuel Balseiro recordó que se trata de una "reivindicación histórica da Mariña e da provincia" sobre la que el Parlamento ya se pronunció en distintas ocasiones ya que "a posta en funcionamento do dique norte representaría un pulo enorme na dinamización do norte galego, xa que serviría para captar novos tráficos que agora se levan a outros portos, como o de Xixón".

Balseiro recordó que el PP fue el único grupo político que "non mudou de postura, defendendo sempre a apertura do porto de San Cibrao, para o que fixemos un informe específico logo de que o PSOE o anunciase pero nunca chegara a presentalo", apuntó el diputado popular, que ve prioritario abrir el dique norte para, más tarde, crear la entidad, pues si no "teriamos unha autoridade con gastos e sen funcións, que non xestiona nada porque o porto de San Cibrao é na actualidade unha concesión exclusiva de Alcoa".

Los empresarios lucenses aplauden la reivindicación

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), Jaime López, considera "una buena noticia" la unanimidad del Parlamento en este asunto. Recordó que se trata de una "reivindicación histórica" y de una cuestión "de justicia" que si se hace realidad "sería muy bueno para la comarca y también para la provincia de Lugo".



Negociaciones

Añadió que lo importante es que ese compromiso político "llegue a donde tiene que llegar" y que se inicien las negociaciones para liberalizar el dique norte y segregar el ente Ferrol-San Cibrao.