Un párking de 30.000 metros será la primera piedra del plan de As Catedrais

El Concello de Ribadeo se hará con una bolsa de suelo de 30.000 metros cuadrados en las cercanías de la playa de As Catedrais que destinará a la construcción de un aparcamiento público para iniciar así el reordenamiento del entorno del arenal. Para conseguir esos terrenos mañana se tratará en pleno el inicio de un procedimiento público de las fincas que sean necesarias para sacar esa infraestructura adelante. Este es el primer paso visible que se ejecutará del Plan Especial de Protección de As Catedrais, pero desde el gobierno municipal el alcalde ya anunció que habrá más.

Por el momento el inicio de las actuaciones contempla la adquisición de dos importantes bolsas de suelo para ejecutar un párking. Son terrenos que lindan con la vía del tren de Feve por una parte y, por otra, con la carretera de acceso a As Catedrais desde la conocida como rotonda de Os Irmandiños, al encontrarse muy próxima a dicha cooperativa.

La intención, tal y como explicó varias veces el alcalde ribadense, Fernando Suárez, es conseguir modificar por completo el entorno más cercano a la playa. Los dos aparcamientos que hay actualmente se eliminarán, tanto el ejecutado por Costas con piso de cemento que se encuentra justo sobre el arenal, como el que hay de tierra frente al acceso peatonal a la playa. El regidor explica estos cambios porque indica que su deseo es "evidentemente, que siga sendo un lugar coñecido e visitado ao longo do ano, e non só polo verán, pero tamén temos que conseguir que non se converta nunha feira ou nunha romaría".

El nuevo aparcamiento hará coincidir tanto transporte público como privado "aínda que queremos promocionar o primeiro, e de aí, unha vez que se aparque, os visitantes deberán ir andando cara ao areal".

El Plan Especial de As Catedrais contempla otras acciones como por ejemplo la construcción de senderos que discurran por la parte superior del acantilado de la playa

El tratamiento en pleno de esta cuestión permitirá ver el posicionamiento al respecto de los grupos de la oposición, particularmente del Partido Popular, que será la primera ocasión en la que se pronuncie al respecto en una sesión plenaria con estos concejales.

Si las previsiones que maneja el gobierno municipal se cumplen, en principio este párking entraría en funcionamiento el año que viene.

A nivel de infraestructuras también se contempla la construcción de un apeadero de Feve, algo para lo que desde el Gobierno ya mostraron su buena disposición y que ahora Suárez Barcia confirma en que se traduzca en hechos.

Lo mismo comenta sobre el interés que mostró la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante una visita al arenal el mes pasado, en impulsar la construcción de una pasarela de madera similar a la que ya hay, pero sobre la zona de los arcos evitando así que se puedan producir desprendimientos o accidentes.