"Hay paridad en las aulas, pero no en puestos de responsabilidad"

Silvia blanco, directora del Grado de Arquitectura en Cesuga, participa en el proyecto de investigación Mujeres en la cultura arquitectónica (pos)moderna española 1965-2000) junto a otras ocho universidades del país.

¿Cómo surge y entra a formar parte de este proyecto?

El proyecto surgió de ideas compartidas entre investigadoras que coincidíamos en congresos por toda España. Lucía Carmen Pérez Moreno, profesora titular de la Universidad de Zaragoza, se decidió a crear un grupo estable y en abril de 2019 recibimos la grata noticia de que nuestro trabajo iba a ser cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La colaboración de otras entidades como el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos ha hecho posible el desarrollo de un proyecto que pretende visibilizar la contribución de las mujeres arquitectas desde los años sesenta hasta finales del siglo XX.

En concreto, ¿en qué consiste su participación?

No solo realizo un trabajo riguroso de catalogación, sino que también me encargo de analizar los resultados obtenidos para su publicación en revistas científicas y libros, y formo parte de la organización del I Congreso Nacional de Mujeres y Arquitecturas. Hacia una Profesión Igualitaria, que se celebrará de forma virtual entre el 27 y el 29 de octubre. Con todo, mi labor más importante ahora radica en generar una base de datos que presente un listado de mujeres cuyo trabajo haya sido relevante para la cultura arquitectónica gallega de la segunda mitad del siglo XX.

¿Donde podrá verse ese trabajo?

Esa documentación pasará a formar parte del Mapa Interactivo Digital de arquitecturas ideadas por mujeres en España, una iniciativa apoyada por Fecyt (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) que espera estar disponible este mismo año para consulta. Lo que pretendemos crear es una herramienta sencilla de consulta, que permita transmitir el conocimiento de forma rápida y contundente, más accesible a las nuevas generaciones. Será tan sencillo como generar mapas de ciudades españolas en los que se localicen obras realizadas por mujeres.

¿Le está resultando difícil encontrar obras hechas por mujeres?

Lo primero que he analizado son los modos de trabajo de las arquitectas que comienzan su labor profesional a partir de 1965: las que han trabajado solas, en pareja, en equipos mixtos o en equipos femeninos. De las primeras hay pocas, concentradas en A Coruña, Ourense y Pontevedra. A partir de los años noventa ya aparece un listado de tituladas más amplio en todas las provincias gallegas, desempeñando muchas el oficio en colaboración con sus parejas.

¿Ya tiene catalogada alguna obra de autoría femenina en A Mariña?

Quizás la profesional que cuenta con un perfil más mediático es Covadonga Carrasco (Ribadeo, 1965), cuyo estudio Creus e Carrasco se radica en A Coruña. Pero hay arquitectas como por ejemplo la lucense Gloria Trigo, que tienen también obra en la comarca. Es habitual que se desligue el lugar del proyecto de la ubicación de la profesional que lo proyecta.

¿Por qué ese periodo temporal de 1965 al 2000?

La primera mujer en obtener el título de arquitecta fue la madrileña Matilde Ucelay, en 1936. La segunda, una gallega, Rita Fernández Queimadelos, en 1940. Pero hubo que esperar hasta los sesenta para que se incrementase el número de mujeres en las aulas universitarias. Lo más interesante es que al titularse decidieron dedicarse a ámbitos profesionales y artísticos poco usuales en la época como el paisajismo, el diseño de interiores, el diseño de mobiliario, el cooperativismo, la ecología, la labor museística, la rehabilitación o la investigación académica. Todas estas labores fueron comunes para un alto número de arquitectas españolas entre 1965 y 2000, y merecen ser visibilizadas y estudiadas.

¿Por qué cree que es una profesión tradicionalmente masculina?

Cuando pensamos en un arquitecto nos lo seguimos imaginando como un hombre blanco, solo ante el mundo, aparentemente sin colaboradores, endiosado. Esa es la imagen que nos trasladan los libros de historia de la arquitectura, lo que ha ayudado a consolidar la invisibilidad de las mujeres en la creación artística. No se trata de reescribir la historia, pero sí de que no se difumine o menosprecie el aporte de todas las partes, porque, aunque la sociedad en general lo desconoce, las mujeres han construido edificios, planificado ciudades y hasta han intervenido en la construcción de las catedrales góticas. Muchas tribus y pueblos nómadas de todo el mundo siguen delegando en las mujeres la construcción de sus hogares.

¿Cuál es la situación actual? ¿Qué se puede hacer al respecto?

Dentro de las disciplinas técnicas, la arquitectura fue la primera en normalizar la presencia de mujeres en los estudios oficiales. Hoy, las aulas de las escuelas de arquitectura de España y de muchos otros países de nuestro entorno tienen un alumnado con tendencia a la paridad, incluso en algunos casos con mayor porcentaje femenino. Lo que faltan son más mujeres en puestos de responsabilidad y promocionar el valioso trabajo de las arquitectas en el país.

¿Hay algún otro proyecto en el que esté participando?

Colaboré con la Universidad de Siracusa en The Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture, como autora de alguna de las entradas de España. Y Cesuga se adhirió a la Alianza Steam para fomentar las vocaciones científicas en niñas y jóvenes, por lo que seguimos impulsando el talento femenino desde la docencia.