"Paréceme unha burla, agora que quedan catro pescando"

El armador celeirense José Pino afirma tajante que la cuota de merluza sur para el palangre, la volanta o las parejas de arrastre que trabajan en el litoral era "ridícula", lo que les obligaba a pescar bonito o caballa —los dos primeros— y lirio, los arrastreros. "O que acaban de facer é corrixir con métodos do IEO unha realidade que os profesionais viñamos reclamando dende hai anos, non fan caso ata que meten man en serio os científicos. E agora quen corrixe o dano que nos fixeron? É unha vergonza", considera. "Isto só desafoga ás parellas algo, porque os palangreiros xa calcularon para deixar días para fin de ano. É inconcebible que che digan isto en outubro, como recupero o que deixamos de pescar o resto do ano?", inquiere.

José Pino es muy crítico con las medidas que toma la Comisión Europea, porque sus limitaciones "créanche un problema económico bestial, logo danse conta de que estaban equivocados, pero cantos non quedaron polo camiño, moita xente desfíxose do barco. Paréceme unha burla, agora que quedan catro. De que serve que agora te premien co dobre de cota, non é forma de corrixir o dano que fixeron a España, que é altamente dependente da pescada. Somos os maiores pescadores de pescada do século sen ter caladoiros, que descubrimos nós en Argentina, Sudáfrica, Chile e Uruguay, ou Gran Sol. Inglaterra pesca ao pé da costa e nin come pescada. Somos grandes consumidores e estas normas son unha maneira de obrigarte a importar, moven o comercio ao seu antoxo", censura.

El celeirense asegura que "non interesa que España pesque, ademais de Gran Sol estamos traballando en caladoiros de terceiros países con acordos. Quérennos botar do mar, non sei se para poñer campos de eólicos ou compañías gasísticas", reflexiona. Advierte también que las medidas de Bruselas afectan a España, porque la mayoría de los barcos ingleses y franceses tienen capital español.

Pino critica también el veto en 87 zonas del Atlántico noreste. "Hai que asegurarse o consumo alimentario da poboación, de que vale ter esponxas e corais a 100 quilómetros se temos que importar peixe de China. O ecoloxismo cobra ao ditado dalgún capital", opina.

El armador recuerda que hace años impidieron pescar bacaladilla a las parejas de arrastre, "agora queren impedir as descargas de quenlla e meterse co verdel. Pasanos coa cigala, temos que escaparlle, está pechada pese a que comprobouse con cámaras que hai moita, para o ano abrirán. Toman medidas sen base científica, xurídica nin verídica e interfiren no equilibrio do caladoiro. Están improvisando sempre en contra do pescador".