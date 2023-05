Pardo de Cela centra un proyecto que busca desestacionalizar el turismo

La Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense sigue trabajando en la reactivación de la ruta Pardo de Cela, una de las acciones más importantes dentro del plan de sostenibilidad turística que está desarrollando. Las actuaciones en este sentido van más allá de la ruta en sí e implican poner en marcha un producto cultural que englobe a gran parte de la comarca y que ayude a la desestacionalización del turismo. "Un dos obxectivos que nos marcamos é o de comunicar o proxecto de forma axeitada para que se perciba A Mariña como espazo referente da figura do mariscal Pardo de Cela dentro de Galicia e favorecer así o posicionamento do produto cultural no destino", explican desde el ente comarcal.

Sin duda una de las acciones previstas es la reactivación de la ruta, puesta en marcha por la asociación Mundo Galea hace años. En este sentido, los trabajos de la Mancomunidad están centrados en darle un enfoque "eminentemente histórico e de maior alcance xeográfico ao longo da comarca a través de accións como a revisión dos espazos significativos relacionados coa vida do Mariscal e situados en diversos concellos", como Alfoz, Viveiro o Mondoñedo. También se llevará a cabo una nueva definición del itinerario y se señalizará adecuadamente.

El complemento a esta ruta será el centro de interpretación que se acondicionará en la torre de Castro do Ouro en Alfoz. En este espacio se pretende crear un lugar de referencia para explicar uno de los personajes más emblemáticos de la historia medieval de Galicia y cuya influencia sigue llegando a la actualidad. Para dotarlo de contenido están trabajando con el instituto de estudios gallegos Padre Sarmiento. La integración de este centro en la ruta también permitirá redistribuir los flujos turísticos hacia el interior de la comarca.

El objetivo es acercar al visitante el personaje del Mariscal y que se puedan conocer los lugares que marcaron su vida

Otro de los ámbitos en los que se mueve el proyecto es el de acercar a Pardo de Cela a la población local. En este sentido, hace unas semanas que desde la Mancomunidad se distribuyeron más de un centenar de ejemplares entre los centros educativos y las bibliotecas de la comarca de la publicación El testamento del mariscal Pardo de Cela. Noticia del hallazgo y edición documental, firmado por Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, profesor de investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director honorario del Padre Sarmiento. "Trátase dunha obra que dá conta do achado do testamento e codicilo outorgado o 1 e 3 de outubro de 1483 polo Mariscal contextualizando, valorando e editando o propio documento e poñendo en valor a súa significación histórica", indican desde el ente comarcal.

En el castillo

El castillo de Castro do Ouro permanece abierto al público gran parte del año y en él se encuentra la oficina de turismo alfocense. Desde esta misma semana puede visitarse los viernes, sábados, domingos y festivos, de once a dos por la mañana y de cuatro a ocho por la tarde.

Además de las vistas que tiene del valle, pueden verse varias exposiciones y ofrece una audioguía sobre el Mariscal.