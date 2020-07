Paradores del Camino de Santiago servirán merluza y bonito de Burela

La Organización de Produtores Pesqueiros (OPP) de Lugo y Paradores, con la colaboración de Armadores de Burela, ponen en marcha por segundo año la campaña Orixe & Destino Galicia, que busca promocionar la merluza y el bonito de Burela en paradores del Camino de Santiago. "Son dous produtos pesqueiros de primeira calidade, peixes branco e azul como bo exemplo da súa variedade e riqueza tanto na cociña clásica como na máis elaborada", explicó durante la presentación de la campaña en Santiago el gerente de la OPP, Sergio López, que subrayó que se trata de «dúas auténticas xoias da gastronomía que ademais representan un alimento ideal para dietas equilibradas e un estilo de vida sustentable».

Durante las diez próximas semanas en los restaurantes de diez paradores se ofrecerán diferentes recetas especiales elaboradas por sus jefes de cocina. En este sentido, el director del Parador compostelano, Santiago Cabrera, explicó la importancia de los productos gastronómicos en la red de Paradores, "que aposta por unha cociña de proximidade quilómetro cero, tradicional e de primeira calidade, tres requisitos que cumpren o bonito e a pescada do pincho de Burela".

En la campaña participan paradores ubicados en el Camino Mozárabe, la Vía de la Plata, el Camino de Madrid, el Camino Norte, el Camino Francés y el Camino de Fisterra. Así, la ‘Ruta Xacobea do Bonito de Burela’ comienza este fin de semana en Santiago y seguirá en los paradores de Olite, Santillana del Mar y Villafranca del Bierzo. La Ruta Xacobea da Merluza do Pincho de Burela empezará el día 20 de agosto en Granada para seguir visitando Mérida, Segovia, Cangas de Onís y Muxía y volverá a Santiago.

A la presentación acudió la conselleira do Mar en funciones, Rosa Quintana, que destacó la importancia de "facer valer os produtos do mar de Galicia fóra das nosas fronteiras e conseguir que os clientes os distingan e os merquen, especialmente aqueles de gran calidade coma o bonito e a pescada de Burela". "As capturas destas especies realizadas pola frota lucense aportan valor engadido ao sector, son unha mostra da aposta pola sustentabilidade e permiten ofrecer produtos de proximidade de gran calidade, frescor e sabor inigualable", añadió.

Al acto también acudieron la directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez; el presidente de la OPP, Juan José Otero, y el presidente y el gerente de Absa, Abelardo Basanta y Miguel Neira.

Dos pesquerías básicas en el puerto burelés

La pesca de la merluza y el bonito es fundamental para el puerto de Burela, que el año pasado concentró el 28% de las descargas de merluza del conjunto de Galicia y el 36% de su facturación, así como el 63% de desembarques de bonito, con los que concentró el 64% de los ingresos derivados de su subasta en la comunidad.



Fundamentales en tiempos de pandemia



Rosa Quintana insistió en la necesidad de apostar por la promoción de los productos del mar, "fundamentais para unha dieta saudable e esenciais en situacións coma a alerta sanitaria xerada polo coronavirus vivida nos últimos meses".