Pantera, Ghost y Slipknot, primeros cabeza de cartel del Resurrection Fest 2023

El Resurrection Fest 2023 ya está aquí. Aunque el evento, que se celebra en Viveiro, tendrá lugar entre el 28 de junio y el 1 de julio, la organización ha anunciado este miércoles las primeras bandas que actuarán en el festival. Las entradas se pondrán a la venta este jueves, 1 de diciembre, a partir de las 14.00 horas.

Las bandas estadounidenses Pantera y Slipknot y los sucecos Ghost son tres cabezas de cartel que se han desvelado esta mañana. Otros de los anuncios más esperados han sido los de Behemoth, Black Flag o Desakato.

Desde el Resurrection Fest también ha anunciado la actuación de otras bandas como The Ghost Inside, Rise of the Northstar, Harms Way, Corrosive, Pendiente o The Baboon Show. Otras de las formaciones que llegarán a Viveiro son Mono, Coven, Lucifer, 1000Mods, The Inspector Cluzo, Architects, Born of Osiris, Dead by April, Polar, Paledusk, Brothers till we die, Fever 333, Madball, Wargasm, Me fritos and the cimme cheetos, Carpathian forest, Belphegor, Nervosa, Baest o Dark Embrace.

En los últimos comunicados también han anunciado la participación en el festival de: Lion's Law, Escuela de Odio, Spirit World, Employed to serve, Amenra, Alcest, Sylvaine, Sangre de Muérdago, Exxasens, Rosy Finch, Meshuggah, Amaranthe, Orbit Culture, Parasite Inc, Cemican, Evil Impulse, Hatebreed, H2O, Brutus, Kublai Khan TX, Jesus Piece, Youcanthide, Kadavar, Hällas, DVNE, Steak, Florence Black, Rodeo, Alter Bridge, Perturbator, Blind Channel, Vended, Man With A Mission, Ktulu, Powerwolf, Lacuna Coil, Evile, Wind Rose, Imperial Triumphant y Diabulus In Musica.