La pandemia redujo a más de la mitad el número de visitantes a Mondoñedo

El 2020 fue un año atípico para el turismo, pues al confinamiento hay que sumar los posteriores cierres perimetrales, como el registrado en la comarca en el mes de julio y la suspensión de todos los grandes eventos culturales. Una circunstancia que, junto al nulo turismo internacional y la caída en el número de peregrinos explica la caída a más de la mitad en lugares como Mondoñedo, que aún así puede sacar pecho pues tuvo un importante movimiento en verano, que se notó también en la afluencia a las Covas do Rei Cintolo, con récord de visitantes en agosto.

Dicho mes encabeza el número de visitas, superando incluso a las registradas en ese mismo periodo de 2019, que fue el mejor desde el comienzo de los recorridos guiados a la cueva. Los datos aportados desde la oficina de turismo de la ciudad hablan de 666 visitas concertadas, un siete por ciento más de las registradas el año anterior, con lo que las cuevas mantienen su tirón como uno de los polos de atracción de la ciudad.

SIN MOVILIDAD. Unos datos al alza que se mantuvieron también en septiembre, con un incremento de visitas a la cavidad, pero que se redujeron drásticamente en el último trimestre del año pasado, debido a la reducción de la movilidad que trajeron las reducciones en los grupos de no convivientes y los cierres perimetrales de las ciudades, lo que motivó un descenso en los desplazamientos. Así, las cifras de octubre en Rei Cintolo quedan en 57 personas; nueve en noviembre y cuatro en diciembre, lejos de las 262 registradas en julio, el mes que arrancaron las visitas por el confinamiento decretado en marzo.

Julio es un mes clave para entender el descenso en las visitas a la comarca mariñana, sumida en un cierre perimetral en la primera quincena y aunque en Mondoñedo no fue tan prolongado en días como en otros concellos tuvo su efecto rebote, porque muchos viajeros cambiaron sus planes iniciales de visitar la zona.

"Vaia como exemplo que durante o confinamento da comarca no mes de xullo só se rexistrou a visita de 431 persoas, mentres que do 18 ao 31 contabilizáronse 1.124, tendencia que é máis normal en Mondoñedo e que suporía que a cifra final do mes, de non ter confinamento aproximaríase ás 3.000 personas moi probablemente", insisten desde la oficina de turismo.

DE PROXIMIIDAD. Los visitantes tardaron en llegar, pero lo hicieron en buen número siendo un verano de una gran movilidad para el turismo de cercanía, justo el que menos visita la oficina de turismo de las localidades, porque ya saben de la zona, recuerdan desde el centro mindoniense, desde donde constatan que muchas de las consultas recibidas en años anteriores se produjeron coincidiendo con la celebración de grandes eventos, como puede ser en Mondoñedo el Mercado Medieval, de varios días de duración.

Así, se ve como un "factor positivo" el mantenimiento de las buenas cifras en verano, sobre todo de visitantes de la zona, Galicia y la cornisa cantábrica, "que deixan a súa pegada nos establecementos de hostalería, comercios, servizos turísticos e culturais".

Unos turistas entre los que no hubo visitantes internacionales y descendió el número de peregrinos, así como de visitantes a la catedral, que estuvo sin servicio turístico los tres últimos meses de 2020 y todos los domingos del año pasado.