La pandemia ha acelerado el aumento de la formación online y a distancia

La pandemia está acelerando de forma importante el crecimiento de la formación a distancia y online, dos modalidades de enseñanza cuya demanda ya había ido consolidándose paulatinamente en los últimos años en todos los centros educativos y de formación.

Desde las dos aulas que tiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en A Mariña, situadas en Viveiro y Foz, y desde la Academia A Mariña confirman que son muchos los mariñanos que están aprovechando la pandemia para aumentar su formación u orientarla hacia nuevos horizontes profesionales. "Aumentounos moito a matrícula este ano, chegando case a 100 alumnos, e sen dúbida influíu moito a situación polo covid, ademais de que a Uned ten moita experiencia na ensinanza a distancia", señala Toñi Fernández Giz, administrativa del aula de la ciudad del Landro.

La formación en la que están notando más demanda es en el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años. "Permíteche logo poder estudar unha carreira universitaria e este ano case triplicamos a matrícula do ano pasado, cun total de 24 alumnos", relata Fernández Giz.

Un perfil que se decanta mucho por este curso es el de trabajadores que buscan acceder a un empleo con mejores condiciones: "Temos sobre todo xente que no seu momento non quixo seguir estudando e, por exemplo, moitos traballadores de auxiliares de Alcoa que están intentando entrar na fábrica. Para entrar esíxenlles uns estudos e por iso moitos veñen facer este curso, que dura desde outubro ata maio e que se compón de cinco materias. Pensamos que pola situación de Alcoa baixaría a matrícula neste curso, pero non foi así. Houbo moita xente que entrou en Alcoa gracias a esta formación e outros puideron acceder a un ciclo de Formación Profesional ", apunta.

Aunque cuenta con docencia presencial, muchos siguen el curso desde sus casas porque la formación online les permite compaginarla con sus trabajos a turnos. "Podemos seguir tendo clases presenciais porque hai moita separación entre os alumnos e gran parte deles non asisten á aula en persoa por traballo", confirma.

En cuanto a los estudios universitarios, en el centro vivariense han crecido mucho opciones como Psicología, Derecho, Administración y Dirección de Empresas o carreras relativamente jóvenes como Criminología. "Psicoloxía e Criminoloxía están atraendo moita xente e para o ano case seguro que impartiremos Maxisterio en Educación Infantil, uns estudos polos que nos preguntan moito e que creo van ter unha grande aceptación", afirma.

"A Uned deixa combinar os estudos co traballo porque é moi flexible"

El aula de la Uned de Foz también han notado un incremento importante de la matrícula este curso. "Notouse moitísimo e andamos entre os 110 e os 120 matriculados", señala su coordinadora, Fuensanta Otero.

Cree que las opciones que ofrece la formación a distancia, junto a la situación derivada por el covid, son los puntos fuertes que explican este crecimiento. "A finalidade de moitos é buscar un mellor traballo ou medrar na súa empresa a través da formación e a Uned permite compaxinar certos traballos con estes estudos. Nalgúns casos, por exemplo, non poden compaxinar facer unha formación profesional con manter o seu traballo actual por cuestión de horarios", apunta.

De todos modos, Otero señala que en el centro que coordina se pueden encontraron innumerables perfiles: "Temos moitas casuísticas, desde xente nova que está en listas de interinidade e decide estudar algo para consolidarse ata incluso xubilados que sempre tiveron en mente estudar algo e agora deron o paso".

En cuando al aumento del interés por la formación a distancia, Otero considera que se debe a que "a xente protéxese do virus quedando na casa e na Uned creo que estamos moi preparados desde hai tempo para dar esta formación" y también para evitar la situación en la que se han vivido muchos universitarios "que pagaron un piso todo o ano e agora atópanse con que o curso está sendo online".

También asegura que a veces cumplen una función terapéutica "con alumnos que están na casa e se anotan para combater a ansiedade ou depresión".

"El curso de las medidas preventivas del covid ha sido la estrella este año"

En la Academia A Mariña de Burela hace años que han apostado por la formación online, convirtiéndose en un referente a nivel estatal. Raquel Hermida, docente y responsable del departamento de formación del centro, reconoce que la pandemia ha provocado que esta enseñanza siga creciendo, aunque, como en casi todos los sectores, "hemos tenido un bajón en otros cursos, pero en cuestiones relacionadas con el covid ha sido una pasada ", reconoce Hermida.

De hecho, el "curso estrella" estos últimos meses ha sido el de ‘Medidas preventivas de salud laboral frente el covid-19’: "Hemos tenido alumnado de toda España y de todos los sectores, desde trabajadores y empresarios de hostelería pasando por comerciantes, centros de formación o residencias de ancianos". Al tratarse de un curso corto, de tan solo 30 horas, "mucha gente ha aprovechado para hacerlo mientras estaba en un Erte", apunta Hermida.

Y ya trabajan en otra formación relacionada con el covid que parece muy demandada: "Vamos a empezar a ofertar el curso de Abordaje psicológico frente al covid-19, que también va a ser cortito, para todas las edades y servirá para que puedan responder de forma positiva a esta pandemia y sus consecuencias".

En la Academia A Mariña se han ido adaptando a todas las nuevas normativas y ofrecen formación online, a distancia, presencial a través de un aula virtual e incluso la bimodal o aula espejo. "Esta última nos permite combinar la presencial, con cinco personas en el aula, y tener al resto de alumnado a través del aula virtual", concluye.