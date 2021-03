Coma todos os alcaldes e alcaldesas, Fran Cajoto asume unha etapa complicada pero agora faino con certa ilusión porque ve que os datos epidemiolóxicos de Foz son bos e subliña a forte aposta por potenciar os servizos sociais como apoio imprescindible a moita xente que se atopa nunha situación moi complicada.

Un dos últimos focos de atención en Foz é a Edar. Hai un tira e afrouxa entre administracións ou esa infraestrutura vai ir cara a adiante?

Penso que hai unha diferenza clara entre a liorta política e a cuestión técnica, que é a que máis nos preocupa. Nós o que decimos é que por un erro de tramitación usando unha fórmula simplificada no estudo de impacto ambiental, a tramitación paralizouse en 2016 e a 2021 seguimos cos trámites. Desde logo a vontade do goberno municipal é que a Edar, que é fundamental para nós, vaia para adiante. Parécenos importante esta última reunión con Augas de Galicia na que se nos dixo que tras o informe de Patrimonio se poderá remitir o informe total e que se poida aprobar definitivamente ese anteproxecto sempre facendo un traballo técnico axeitado cun expediente deste tipo, fóra de toda polémica colaborando coas adiministracións.

Como segue a funcionar agora o goberno municipal tras a dimisión que tiveron estes días?

Isto encáixase con total normalidade. A concelleira saínte fixo un grande esforzo pero afortunadamente temos un grande equipo porque isto non é o traballo dunha soa persoa, é de todas as persoas da lista e tamén dos que están fóra, que son moitos. Desde o principio marcámonos unha liña de traballo con seriedade, de educación no trato, traballando con intensidade e de forma tranquila que se traduce en cousas e que agradecen todos os veciños e veciñas de Foz. Para nós é fundamental esa amabilidade. Ás veces hai cousas que non podemos arranxar, pero facemos o posible e o traballo non se paraliza porque é o traballo dun equipo que continúa e se cabe con máis ilusión ca nunca, porque se están vendo os resultados da nos xestión tras dous anos de goberno.

Están a gobernar no medio dunha pandemia e chegan datas perigosas. Como afrontan este tempo?

Sobre todo temos que dar unha mensaxe de prudencia e traballo con cabeza. Temos cero casos positivos nos últimos catorce días, un dato perfecto. Esperamos que nesta ponte as medidas da Xunta se adapten ben á situación e permitan un aforo algo máis amplo nos locais e tamén maior amplitude nos horarios de apertura . A vacinación avanzará así que penso que estamos nunha fase máis esperanzadora. Estamos contentos e ilusionados pero cos pés na terra. Neste momento o que nos plantexamos é unha situación similar non á de xullo pero si quizais a agosto do ano pasado, no que puidemos facer unha vida relativamente normal e con actuacións de rúa animando e promovendo hostalería e comercio do noso concello. Con menor formato e con responsabilidade pola situación porque está claro que aínda podería haber un rebrote.

E como encaixa o traballo do Concello no medio dunha situación tan complexa?

Sobre todo acompañar. Quizais temos que facer tamén un pouco de psicólogos. Deixar a vida á que estabamos acostumados é complicado. A nivel emocional non poder relacionarte da forma que se facía é complicado, porque hai xente con medo. Unha veciña trasladábame que se se abrira o baile dos xubilados dos domingos, xa era algo importante para eles. Iso é porque somos animais sociais, levamos un ano moi limitados, pero a verdade é que os veciños e veciñas de Foz deron unha lección de responsabilidade antepoñendo a saúde a outras cuestións e por iso temos tamén estos datos epidemiolóxicos tan bos.

Isto do que fala, precisa medidas de apoio concretas.

Na pandemia foi moi importante o compoñente social que deseñamos dende o Concello: nun ano complicado o Concello de Foz estivo cos principais implicados, sobre todo a hostalería, e fixemos un plan especial cos máis desfavorecidos da crise, reforzando o banco de alimentos enormemente que só era un reparto alimentos da Cruz Vermella e agora apostamos por el. Aumentamos un 70% as axudas de emerxencia social para que xente con pagos de recibos pendentes non se queden tirada.



Sobre este tempo raro di que aínda que houbo certa parálise administrativa, non foi para tanto, e analiza a convivencia coa oposición.

Pode funcionar o Concello con certa normalidade malia esta situación?

Houbo certa parálise, pero foi lóxico por exemplo no ámbito turístico, porque estamos á espera de ver que pasa cos peches. Tamén pola imposibilidade das reunións físicas. Pero traballamos con medios telemáticos e a verdade é que salvo os primeiros momentos máis complicados da pandemia, non vimos grandes parálises. As administracións non deben abandoar sobre todo aos autónomos e aos traballadores.

Ás veces transmítese certa tensión na súa relación coa oposición. Isto é algo real?

Desde logo a nosa relación coa corporación é cordial. Temos trato moi directo por suposto cos nosos socios de goberno baseado en compromisos e un programa de goberno. Da oposición dicir que esperabamos máis e brindámonos a unha maior colaboración, máis estreita. Pediría ao portavoz do PP máis implicación coa Xunta, que é no que máis pode influír porque tamén a rixe o PP. Nós estamos abertos a calquera achega porque seguro que teñen boas ideas. Polo demáis, fuximos de polémicas estériles.