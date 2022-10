Las panchas están disparadas en Ribadeo

La campaña de las panchas, la moneda local de Ribadeo diseñada especialmente para fomentar el comercio de la localidad, está demostrando un año más su tirón.

Esta edición, además, la campaña parece ser particularmente buena porque pese a que tan solo transcurrió medio mes desde que comenzara, el pasado día 1 de octubre, ya se vendió el 20% de las monedas disponibles.

Se trata de una cantidad muy importante que hace pensar al alcalde, el nacionalista Fernando Suárez, que es probable que si se continúa en esta misma progresión acabe planteándose la posibilidad de incrementar la cantidad disponible.

Esto significará algo importante: que se está moviendo una cantidad de dinero relevante en el comercio de Ribadeo en general. Porque el funcionamiento de este año de la moneda local ribadense está pensado para que la inyección económica sea más ventajosa para el comprador, que podrá usar 400 panchas y no 280 como el año pasado.

También se incrementó el límite en cada compra, que desde 80 se subió hasta los 130. A partir de esa cantidad, el resto se abona en euros. No obstante, desde el gobierno municipal ribadense indican que bajo su punto de vista, pero también desde el de los comerciantes, se cubre un porcentaje de las compras que se pueden realizar normalmente muy importante, quedando fuera de la campaña compras de ya un valor económico alto.

En la práctica, lo que quieren decir es que una parte considerable de las compras encuentra acomodo en esta campaña. El alcalde ribadense destaca que ese porcentaje del 20% adquirido hasta el momento es muy significativo "porque hai que ter en conta o momento no que estamos: a mediados de outubro".

Indica que esto significa que "están por chegar practicamente todas as campañas importantes da última parte do ano. Dende o Black Friday, que xa lles está reportando unha cantidade de vendas moi importante por si mesmo, ata as pontes que temos por diante e a campaña do Nadal".

Hay que recordar que el funcionamiento es el habitual: por cada 30 euros invertidos se reciben 40 panchas. Es necesario comprarlas online y descargarlas en el monedero virtual creado al efecto, el ‘panchapeto’.

Si alguien tiene problemas con el funcionamiento de la aplicación para móvil que hay que utilizar lo solucionan de inmediato en la ADL del Concello o en las oficinas de Acisa, que también se implicó en esta campaña.

Una vez que se tiene ese dinero virtual, al comprar simplemente se marca la cantidad que se quiere gastar de panchas y en el comercio se escanea un código QR.

Aunque el funcionamiento es sencillo, desde el gobierno local y Acisa recalcan que ante cualquier duda se debe acudir al Concello o a Acisa, donde les indicarán todos los pasos y les enseñarán cómo funciona para que todo el que quiera pueda participar en una de las campañas más singulares del comercio local.