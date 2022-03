"O pan vai subir moito polo gasóleo e a fariña"

A maldita inflación está a piques de tocar un dos produtos básicos e máis característicos de Galicia. Disto fala o panadeiro de Galdo (Viveiro), Luis Pérez Arenas, quen considera "preocupante" o momento actual. E quen non? Sobre todo polo incremento do gasóleo, salienta. Non se queixa tanto da luz porque ten forno de leña e na zona haina, "pero o gasto do gasóleo hai que pararse a pensar. Vaise producir unha suba grande do pan por iso e polo aumento nos ingredientes, a pesar de que non creo que haxa escaseza de cereal como se di. Que pasa se soben máis os prezos? Hai que andar con tento estes meses, pero un 30 ou 40%, que é unha barbaridade, ninguén nolo quita e vaino pagar o cidadán de a pé".

Luis Pérez e a empregada Isabel Fernández. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Luis recoñece que "xa en febreiro pasámolo mal, quedei a cero e preocupeime. Estamos dando un tempo a ver como vai, xa estiven en Inglaterra traballando, non contemplo pechar nin volver emigrar, gustaríame loitar polo noso e que fose rendible, que a xente viñera buscar isto porque realmente lle gusta e atopa unha cousa distinta, pero perder cartos ou ter que traballar máis, xa é unha barbaridade o que se traballa, considéroo inhumano", di poñéndose nos zapatos dos consumidores.

Inquedanza pola crise | "Perder cartos ou ter que traballar máis é inhumano"

Pérez está á fronte do negocio coa súa dona Carmen Gabilondo Román (Sevilla). A panadería de Galdo é un obradoiro de 1961 que funciona ao xeito tradicional e tamén é unha atracción turística, pois moitas persoas achéganse as fins de semana ao verse dende a porta como se fai o pan. A de Luis é a terceira xeración que leva o negocio instalado nun entorno rural adornado con lousas e textos alusivos ao produto e prantouse cun río ao pé. Unha artesa atravesada na porta fai as veces de mostrador, que non o pon, porque Augas de Galicia non llo autoriza. A bóveda do forno é a orixinal feita en ladrillo refractario. Luis asoma por un ventanuco un farol con cristal térmico para alumar o interior do forno.

Tamén elaboran repostería: madalenas, galletas de manteiga e biscoitos. J.M.ÁLVEZ

A bóveda repisou, pero non ten gretas. Por riba como illante ten area de praia. O forno é semicircular e cambioulle o solo hai tres anos, antes da pandemia. "É un forno de lume directo porque a hornilla e maila leña están á mesma altura que a masa do pan, iso fai que teña esas cores vivas", explica.

O primeiro que se fai ao chegar é encender o forno. Coce o pan a uns 200 graos e despois de facelo a temperatura residual permítelle facer bolería todo o día sen volver quentalo. "Se empezamos ás dúas da mañá, en tres horas témolo quente para poder enfornar, mentras engadimos leña, preparamos a masa e formamos as pezas ata que a masa vale para enfornar e o forno está quente para cocela".

TRADICIÓN. "Tódolos galegos tivemos un forno destes nas casas, este é igual, pero ‘ao bestia’. Naqueles estaba o tiro fóra. As estalactitas que colgan do teito son cinza que se vai adherindo e que limpo con loureiro e por abaixo cun pano húmido", sinala.

Alongar a caducidade | "A maior conservación débese á maior humidade que se consegue con bo cereal e o tratamento axeitado do produto"

O panadeiro recoñece que está desbordado de traballo. "Estamos un pouco por encima das nosas posibilidades, servimos a toda a cadea Eroski da Mariña, en tres ou catro tendas de Viveiro e nos dous Gadis". Pérez conta que fan moita variedade de pans para darlle un toque distinto. Teñen de avea integral, centeo, millo branco e marelo, ademais de trigo. A meirante parte das pezas son pequenas, dun cuarto quilo e de medio, pero tamén as fai meirandes. En cada unha das dúas ou tres fornadas diarias pode cocer ata 400 pezas. Para optimizar o tempo tamén fan empanadas variadas e algo de repostería: madalenas, galletas de manteiga e biscoitos.

"Procuro cocer produtos que aguanten, que non teñan a caducidade próxima con receitas estudadas e melloradas. O maior tempo de conservación das pezas débese a un maior grao de humidade que se consegue con bo cereal e un tratamento axeitado do produto. "Son migallas tupidas, véndense ben, os madrileños que nos visitan levan bolos pequenos", subliña. En Semana Santa e no verán hai máis clientes e triplícase o traballo. Luis di que "agora hai un freo polo que está pasando, a xente é reacia a gastar".

"Realmente non vai nada a ollo, todo está moi calculado"