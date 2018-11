Gwyneth Paltrow agita el invierno que se vive en Riotorto

La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow podría haber recomendado para Navidad una visita a la playa de As Catedrais y sus redes sociales se hubieran llenado de 'likes'. La aclamación podría llegar acompañada incluso de alguna invitación oficial a marisco en Ribadeo pero ella eligió un escondido paraje de Riotorto, señalándolo por si alguien del mapamundi se anima a comprar por 150.000 euros 'la casa que recomendó la oscarizada estrella del cine'.

Hay gurús del márketing que pagarían fuertes sumas por un gesto así pero, como tiene que haber de todo en las redes, Paltrow todavía ha recibido reproches por asomarse a un mundo que, por otra parte, no le es ajeno del todo y necesita mucha ayuda para superar retos que se resumen en uno: evitar la desaparición.

Con independencia de los motivos para incluir Muíño Vedro en su lista de recomendaciones navideñas, acertó de pleno al señalar un lugar donde el invierno demográfico y el desierto inmobiliario son la tónica general. Quizás ella ya lo presintió así en el 2007.

Lo que desearían muchos vecinos pasa por revitalizar el municipio con juventud que continuase la actividad en el campo

Visitó Palas de Rei y otros lugares gallegos para un rodaje

Paltrow condujo, junto con un crítico gastronómico de 'The New York Times' y otros expertos, un programa de televisión titulado Spain... On the road again, que repasaba la cocina y paisajes de españoles. Parte de los trece capítulos se rodaron en Galicia y fueron emitidos primero en Estados Unidos, incluyendo una aparición en el programa de la prestigiosa Oprah. Paltrow también firmó un libro posterior sobre el asunto y su estancia en Lugo está documentada en Palas de Rei, pues hizo parada en el balneario de Pambre. Señalar que entonces la gastronomía y costumbres gallegas aparecieron en dos capítulos, como ocurrió con las localizaciones del País Vasco. Si un día la actriz visita Riotorto, quizás descubra sus carnes o que es cuna de destacados profesionales de los medios audiovisuales y las series como el actor, doblador y músico Luis Iglesia o el productor y periodista José María Besteiro, ambos riotortenses de pro.

Periódicos de todo el orbe recogen su recomendación

Gwyneth Paltrow, que recibió el Oscar a la mejor actriz en 1998 por Shakespeare in love, además de otros premios (Globo de Oro y Emmy) trabaja en Hollywood y sus papeles abarcan filmes como El talento de Mr. Ripley o Ironman y tiene una larga vinculación con España desde que estuvo como estudiante de intercambio en Talavera de la Reina, donde la hicieron hija adoptiva en 2003. Talavera tiene 83.000 habitantes pero Paltrow ha conseguido que periódicos de todo el mundo se interesen en cómo es el pueblo gallego que recomienda, donde viven 1.200 almas y el grupo más numeroso está entre los 70 y los 79 años. Tras aparecer en su lista, la inmobiliaria que ofrece la propiedad abandonada ha recibido llamadas desde distintos puntos del mundo. Un interés que no es nuevo pues también en la vecina A Pontenova muchos extranjeros -unos más integrados que otros-, han comprado propiedades similares en aldeas que han restaurado para turismo rural o para su tiempo de ocio. Algunos son relevantes directivos de grandes empresas.

¿Beneficiará esto a Riotorto?

El importante diario británico 'The Guardian' recoge el hecho como propio de la afición de Patrow a las sorpresas en su The Ridiculous But Awesome Gift Guide, donde aparecen recomendados también un deportivo Aston Martin o una tabla de surf Hermès. El hecho de que la propiedad cuente con un hórreo y la tranquilidad de una vida de costumbres de otro tiempo, parece un atractivo para gente adinerada. El complicado momento demográfico de la zona aparece en algunos testimonios que concuerdan con la escasa renovación habitacional del lugar.

Tampoco está muy claro si una ayuda de 10.800 euros será un acicate para que los menores de 35 años adquieran su vivienda en municipios como Riotorto

Sin transacciones de vivienda nueva desde hace años

Un vistazo a las estadísticas del Ministerio de Fomento sobre transacciones inmobiliarias de vivienda nueva indica que en Riotorto apenas se ha movido nada desde el año 2004: Cuatro ventas en el 2005, una en el 2010 y otra en el 2015. Desde entonces no se registró ninguna nueva y solo se vendieron una decena de segunda mano. Hay concellos en la Montaña luguesa con un balance inmobiliario y demográfico parecido o incluso peor, y la rehabilitación parece el único camino para atraer nuevos vecinos.

Un concello necesitado de acicates

La espera de Muíño Vedro por algún futuro también ejemplifica las cifras de edificación que pueden rastrearse en el Instituto Galego de Estatística. Sus datos indican que desde el año 2010 no se movió un ladrillo y desde principios de siglo hasta 2009 lo construido para uso no residencial (granjas, empresas) supera a las viviendas de nueva planta. La rehabilitación, con cinco viviendas en el 2006, se extinguió a partir de ese año, al menos según los datos oficiales del organismo autonómico. No es extraño que el alcalde de la localidad, Clemente Iglesias, agradezca cualquier promoción o incentivo. En declaraciones a Pablo Villapol, espera que la historioa fructifique y recuerda: "Agora mesmo Riotorto non ten ningún lugar para quedar a durmir e se se fixera, por exemplo, unha casa de turismo rural, sería algo moi positivo para nós". El regidor indicó que hubo un pequeño revuelo entre el vecindario a raíz del anuncio de la actriz y el reportaje publicado este miércoles por El Progreso también atrajo "un montón de televisións que se interesaron por isto".