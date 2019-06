Los trabajadores de Alcoa en Cervo se ven "reflejados en el espejo de A Coruña y Avilés"

El presidente del comité de empresa de la fábrica que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao, Xosé Paleo, reconoció que la última subasta de ininterrumpibilidad no ha sido buena para los intereses de la planta, de modo que los trabajadores de la factoría se ven "reflejados en el espejo de A Coruña y Avilés" y están "preocupados" por su futuro.



En declaraciones a EFE, Paleo precisó que el resultado de esa última puja ha sido incluso "peor que el anterior" y, "aunque era algo previsto", destacó "que no por ello deja de ser malo" y de acercar "un poco más al abismo" a la planta de Alcoa en San Cibrao, que da trabajo a más de un millar de personas.



"Es algo que se venía venir, porque cada vez hay menos bloques y con un precio de salida más bajo", explicó, y "además las empresas electrointensivas", cuya cuenta de explotación depende en gran medida del precio de la energía eléctrica, van a esas subastas en "inferioridad de condiciones".



Por ello, insistió en que "cada vez es más necesario el estatuto", un marco normativo que regule un precio de la energía para las industrias electrointensivas similar "al de Alemania y Francia".



Desde su punto de vista, el Gobierno está "dando pasos al revés", porque antes de "recortar las subastas", tendría que tener preparada "alguna solución", que a día de hoy no existe.