Paleo entrega la carta en la sede de Vestas en Dinamarca tras 13 días en bicicleta

El trabajador de Vestas y ciclista vivariense Alejandro Paleo culminó con éxito su travesía hasta la sede de la multinacional en Dinamarca, donde entregó la carta para solicitar a la empresa que no cierre la planta de Chavín.

"El recibimiento fue bueno, qué menos", explica Paleo en un vídeo subido a las redes sociales en el que también cuenta cómo fue la última etapa de su aventura, con final en Aarhus, en la que volvió a pinchar. Junto a él estaba Breixo Buján, que formaba parte de la comitiva que los acompañó y que abundó en que los altos cargos que los recibieron "fueron muy cordiales."

"Nos dicen que realmente sí que tenemos razón, pero que aquí no nos pueden dar solución, que eso lo hay que arreglar en la mesa de negociación del Ere", indicó. Paleo valoró la reunión: "Transmitimos todo. Dije todo lo que pensaba humildemente".

Paleo hizo el recorrido en menos días de los previstos inicialmente tras salir de Viveiro el pasado día 3 y recorrer unos 2.800 kilómetros. En la bicicleta incluso celebró su cumpleaños hace unos días.

Su intención era poder entregar la misiva a Tommy Rabeck, el máximo responsable de producción a nivel mundial de Vestas. Según denuncia el comité, Rabeck respondió a varios correos e indicó que allí estaría este viernes a mediodía para recibir a la delegación de trabajadores de Viveiro, pero "finalmente no se presentó y dejó a alguien en su nombre", algo que vinculan con el inicio de sus vacaciones. Por ello, los representantes de los trabajadores han expresado su malestar.

CONSULTAS. Las consultas sobre la aplicación del Ere a los 115 trabajadores de la planta de Vestas en Viveiro acabaron este jueves sin avances. La empresa sigue con la intención de sacar adelante los despidos mientras el comité de empresa insiste en dar una oportunidad a la mesa industrial, además de reclamar aún más apoyo político.

Precisamente, el presidente del mismo, David Mariño, ha dejado la puerta abierta a una posible venta de la factoría, aunque para ello reivindica que medie la Xunta de Galicia. "Por nuestra parte sí que puede ser viable que aparezca un inversor o un comprador y con la mediación de la Xunta le acabe interesando a Vestas esa venta", ha señalado.

Después de la reunión de este jueves Mariño advierte que "no" se van "a rendir". "Que la empresa se cierre en banda no significa que no se pueda presionar", avisa.

A su juicio, "lo que pasa es que la empresa utiliza estrategias, que es lógico, publicando que hay recolocación para todos los trabajadores sin ningún tipo de modelo contractual, hacen listados que lo pasan y que son genéricos".

"Ellos hacen la estrategia para despistar, el problema sigue estando ahí cuando se niegan a producir en A Mariña. Si Vestas cierra aquí y no me da trabajo en mi tierra, donde tengo mi casa con mi hipoteca, yo me buscaré la vida en otro lado, yo no quiero que me trasladen a Daimiel, ni a Zaragoza", advierte.

David Mariño ha señalado que los trabajadores siguen "pidiendo a la Xunta que presione a Vestas para que se replantee volver a traer un proyecto industrial a Viveiro".

Otro aspecto que no pasa por alto es la negativa de la multinacional danesa a percibir ayudas de la Xunta y del Gobierno central, y califica de "significativa" dicha postura. "Es significativo porque a cualquier empresa que le dicen que están todos los mecanismos activados y disponibles para mantener una producción de lo que sea, como mínimo le interesa algo", ha afeado.

"Vestas rechaza de pleno este tema, sigue abierto a una venta. No sabemos si forma parte también de su estrategia. Está claro que actúan de forma estratégica y no son fiables en ningún sentido. Por nuestra parte sí que puede ser viable que aparezca un inversor y con mediación de la Xunta, a Vestas le acabe interesando esa venta", ha concluido.

El expediente de regulación de empleo (Ere) extintivo que planea sobre la plantilla tiene de plazo para la negociación hasta el próximo día 28.

VELATORIO. Por otra parte, este mismo viernes también, los trabajadores protagonizarán una concentración a modo de velatorio por sus empleos, a las 20.00 horas en Viveiro.

Para ello, está previsto que acudan a la plaza mayor de Viveiro con velas que colocarán en torno a un generador para representar una vigilia.