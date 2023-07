Los 15 tripulantes del pesquero Nuevo San Juan rescatados el domingo tras sufrir un incendio en Gran Sol han llegado este lunes al puerto irlandés de Castletownbere. En declaraciones a Europa Press, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, Sergio López, ha explicado que se encuentran "todos bien" y "tranquilos". Ahora, se pondrán a disposición de las autoridades para narrar lo sucedido y el patrón realizará la conocida como protesta de mar, la manifestación formal de lo ocurrido en caso de siniestro.

El armador: "Foi todo moi rápido"

El fuego se propagó "moi rápido" por el pincheiro Nuevo San Juan de Burela cuando faenaba en la mañana de este domingo en el caladero de Gran Sol y a la tripulación solo le dio tiempo a lo más importante, salvar sus vidas. Así lo relata el armador del barco, Demetrio Paleo, desolado por lo sucedido: "A min chamoume o patrón pola mañá, no mesmo momento que pasou. Dicía que había lume no pañolo, onde se poñen os aparellos, e que no mesmo momento xa había lume por todo. Deulles tempo a poñer os traxes e botarse ás balsas", cuenta.

La suerte quiso que estuviese cerca el barco que los rescató, el Nuevo Confurco, con sede en Vigo, con cuyo capitán había hablado el patrón del Nuevo San Juan unos minutos antes de que se desencadenara la tragedia y después volvió a establecer contacto para que fueran a rescatarlos. "Había dez minutos que falara con el, para outras cousas, e no momento de ver o lume xa os avisaron. Cando chegou o Nuevo Confurco alí xa estaban nas balsas, é o único que sei", relata el armador. El pesquero vigués los llevó al puerto irlandés de Castletownbere, a donde llegaron este lunes.

El barco quedó totalmente dañado pero antes de la medianoche permanecía a flote y este lunes por la mañana no se había hundido todavía. Este palangrero de fondo, dedicado a la pesca de la merluza del pincho en el caladero de Gran Sol, realiza unas mareas de quince días entre el golfo de Vizcaya y aguas irlandesas. Había estado de venta en Burela en fechas recientes, arribando a puerto el 21 de junio y zarpando poco después para una nueva marea en la que ya se disponía a alternar los caladeros franceses, que abandonó el sábado, con los del Gran Sol irlandés. Cuando se produjo el accidente estaba acabando de largar el aparejo.

Operativo

Según explican desde Salvamento Marítimo, minutos después de las siete de la mañana (hora española) el barco informó al centro de Fisterra que tenía un incendio a bordo y este trasladó el aviso al centro nacional en Madrid, que se puso en contacto a su vez con su homólogo británico MRCC UK —el encargado del salvamento marítimo en ese lugar—, que desvió hacia el punto a los buques que había próximos.

De forma paralela Salvamento Marítimo habló con el armador del Nuevo San Juan, que en ese momento confirmaba: "Hay fuego a bordo pero todavía no han procedido al abandono" y después contacta con el patrón del Nuevo Confurco, que "sobre las 7.44 hora peninsular confirma que ellos están efectuando el rescate. Nos dicen que han rescatado a todas las personas en buen estado y que han subido a bordo las dos balsas salvavidas", detallan desde Salvamento.

Pesar en Burela

La noticia del incendio en el Nuevo San Juan causó pesar en el municipio y el sector pesquero burelés. El barco está integrado en la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7), cuyo gerente, Sergio López, incide en que "o tema persoal é o máis importante" y "afortunadamente os quince tripulantes foron salvados".

El barco "estivo pescando uns días no golfo, o sábado deixou augas francesas e o domingo estaba cruzando cara Gran Sol", comenta López, quien también está pendiente de la notificación del posible hundimiento, "que de momento non pasou".

El patrón mayor de Burela, Basilio Otero, se interesó "por que a xente estivese ben", que es lo principal cuando se da un suceso de ese tipo y "barcos hai máis". Explica que ahora cuando los tripulantes lleguen al puerto irlandés "van ter que facer unha protesta de mar", explicar de forma individual lo que pasó, y después la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos será la encargada de indagar lo sucedido.

El Concello de Burela también "lamenta o acontecido" y traslada "moito ánimo e forza ao patrón e a toda a tripulación".

Por su parte, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, subrayó este domingo que su "mayor preocupación" era la supervivencia de los 15 tripulantes del pesquero. "Eso es lo fundamental y principal. Ahora hay que esperar a que lleguen a puerto a Irlanda y luego esclarecer cuáles han sido las causas de esta tragedia", señaló.

El conselleiro reconoció que habló con el armador del barco para trasladarle su preocupación porque se trata de un sector "fundamental" para la industria gallega, ya que son "muchísimas las personas que trabajan y viven de este mundo".

Un antiguo marinero: "O barco estaba impecable, non lle faltaba nada"

"Podería estar eu alí", lamenta un vecino de Burela que hasta febrero fue marinero en el Nuevo San Juan y que tuvo que dejarlo para poder convalidar su título de patrón costero polivalente, que le requiere faenar un año en aguas españolas y tuvo que buscar otra opción a pesar de que estaba "moi contento" en el pincheiro de Gran Sol. Este burelés traslada su "tristeza, porque o principal é a xente" y recalca que el barco estaba en buen estado: "O armador tíñao impecable, non lle faltaba de nada, estaba moi ben coidado", asegura.

El pincheiro, de 320 toneladas de arqueo y 31,5 metros de eslora y 8 de manga, había sido construido en 1998.