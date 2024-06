La palabra "movilización" aparece en el futuro de Alcoa

Los sindicatos de Alcoa creen que la multinacional está "tomando el pelo" tanto a las administraciones como a los trabajadores y consideran que la firma está alargando la situación sin una verdadera intención de vender la planta o continuar con la producción, todo ello sin que las administraciones actúen para impedirlo y por ello amagan con emprender movilizaciones, al menos la CIG.

Esa es la principal conclusión que las fuerzas sindicales en relación a la reunión de la última mesa de seguimiento que tuvo lugar el miércoles pasado. En esta línea los sindicatos hablan de movilizaciones para presionar a las administraciones para que aseguren la supervivencia de la planta y de los empleos. De momento ya convocaron una asamblea ordinaria de trabajadores para el próximo miércoles, 28 de junio.

La situación, que estaba tensa, se calentó aún más a raíz de asegurar la empresa en esa última reunión que lo que ha habido hasta ahora son respuestas favorables pero sin ser ofertas no vinculantes y que esas ofertas no vinculantes no llegarán hasta junio -cuando las había anunciado ya el 15 de mayo-. Esto retrasa un mes el proceso, lo que indignó a los representantes de los trabajadores.

Comisiones Obreras ve un "paripé"

Desde el sindicato Comisiones Obreras en el complejo, su secretario y portavoz, José Antonio Zan, considera que el proceso de venta puesto en marcha por Alcoa en San Cibrao es un "paripé" y que la multinacional está tratando de "engañar a todos". "No podemos permitir que Alcoa alargue los tiempos porque solo les beneficia a ellos", recalca Zan.

En la misma línea se manifestó el sindicato CIG, cuya sección sindical criticó la actitud de Alcoa y la acusó de "repetir as mesmas manobras xa vistas na Coruña e Avilés". Por ello esta formación pide claridad en todo el proceso y se queja de que las administraciones actúen como "convidados de pedra" . El sindicato considera que "é hora de comenzar coas mobilizacions" para exigir soluciones, ya sea venta o continuidad con la intervención con la Sepi.

UGT pide más a las administraciones

El sindicato UGT coincide en el análisis de la situación y pide a todas las administraciones que actúen para asegurar la continuidad del 100% del empleo, aunque se muestra más prudente y no habla de movilizaciones, al menos por el momento.

Otra de las cuestiones que soliviantan a los sindicatos es que la empresa mantenga a medio gas la producción. Todos a una aseguran que con la actual coyuntura de energía más barata y buenos precios del aluminio, la empresa podría estar dando dinero. Así, consideran prioritario arrancar la totalidad de las cubas para producir al máximo de la capacidad. Para ello es imprescindible, recuerdan, la ampliación de la balsa de lodos y animan también a mejorar la compensación por CO2. Y recuerdan que las inversiones comprometidas todavía siguen pendientes, como es el caso del horno de cocción.