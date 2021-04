Paisajes de Asturias destina un millón a rehabilitar la Torre de los Moreno

La empresa Paisajes de Asturias presentó finalmente el proyecto para la rehabilitación de la Torre de los Moreno, el emblemático edificio ribadense y auténtico símbolo de la localidad que ahora se encuentra en un estado muy deteriorado. Las obras que se van a ejecutar afectan íntegramente a toda su parte externa y se enfocan a corregir los problemas más urgentes que tiene el inmueble en la actualidad y dejarlo en buen estado exterior, ya que por el momento de una posible utilización o una reforma interior, no hay noticias. Los trabajos costarán casi un millón de euros.

El proyecto redactado por la empresa se presentó hace unos días en el Concello ribadense y este ya lo remitió a Patrimonio, que tiene que emitir un informe preceptivo sobre el mismo. Dicho proyecto es básico, es decir, no se encuentra especificado, algo que harán una vez que Patrimonio dé luz verde a este, más genérico. En caso de que no se produzcan demoras, la autorización definitiva para el comienzo de las obras podría estar lista en un plazo de cuatro o cinco meses.

La empresa Paisajes de Asturias llevaba ya tiempo redactando este proyecto cuyas obras supondrán una puesta al día completa del exterior del edificio para que pueda lucir correctamente y acorde a su prestancia.

Esto implica actuar sobre la práctica totalidad de los elementos de la fachada, que se encuentran muy deteriorados. La carpintería de las ventanas, algunas partes del hormigonado, las vidrieras, todo ello se encuentra en este momento muy castigado.

CONCELLO. El alcalde ribadense, Fernando Suárez, se refirió a la entrada en registro del proyecto para la rehabilitación de la Torre de los Moreno como "un agardado momento" e indicó que se envió de inmediato a la Comisión de Patrimonio de Lugo, un organismo dependiente de la Xunta.

La actuación afectará a la parte externa, ya que no hay previsión de aprovechar su interior

Suárez Barcia indicó que este proyecto contempla "entre outras, algunhas actuacións de reparación da estrutura e do saneado de cubertas e do exterior. Os materiais de recuperación das fachadas van ser similares aos do morteiro de cal que ten actualmente o edificio e tamén os de cuberta serán os mesmos que cos que conta o edificio actual".

A todo ello el regidor ribadense añadió que también se va a proceder a colocar nuevas carpinterías exteriores "dado o mal estado das actuais". Además, "a intervención non vai modificar a volumetría do edificio orixinal", en referencia a que no se hará ningún tipo de añadido sino que se actuará estrictamente para corregir lo que se encuentra en mal estado.

Se trata de un trámite que el alcalde de Ribadeo saludó como muy satisfactorio porque señaló que así empieza la cuenta atrás "para que este edificio icónico de Ribadeo poida lucir todo o seu esplendor que tivo a principios do século XX, e por riba de todo que coa súa rehabilitación poida asegurarse a seguridade pública necesaria tanto na contorna da rúa Villandrando como na Praza do Cantón".

EL INTERIOR. Algo que continúa sin respuesta es el interior del edificio. Sobre esto, por el momento no hay absolutamente nada. Desde el mismo momento en que Paisajes de Asturias comenzó a hacer movimientos para la adquisición del inmueble comenzaron a circular todo tipo de comentarios y rumores sobre los destinos más variopintos para este inmueble, aunque en esencia siempre fueron dos: un hotel o apartamentos.

Por ahora no será ni una cosa ni otra, la empresa propietaria mayoritaria del edificio, aunque no absoluta, no hizo ningún tipo de movimiento a ese respecto y parece que al menos por el momento no lo hará.

El hecho de que no posea el cien por ciento del edificio, que no tiene división horizontal, hizo que surgiesen preguntas a nivel de calle sobre la legalidad de emprender las actuaciones sin el resto de propietarios. Estos sí que pueden presentarse e intentar hacer valer sus derechos, pero en cuanto lo hagan inmediatamente tendrán que hacerse cargo de la parte porcentual de las obras que ya se ejecutaron en el edificio con anterioridad, en la época de Rodríguez Andina en la alcaldía así como posteriormente, así como de las que se van a ejecutar ahora.

IMPORTANCIA VITAL. Pero más allá de que se recupere o no su interior, la rehabilitación que se va a ejecutar ahora de la Torre de los Moreno es algo fundamental por diversos motivos. El más inmediato es la seguridad, ya que algunas de las partes de la fachada se encuentran en un estado bastante comprometido.

Otra parte muy importante es el efecto visual que causa su mal estado, debido a que de entrada llama poderosamente la atención pero vista de cerca ofrece una imagen muy pobre y de abandono. Esto empeora debido a que se trata del máximo exponente de la arquitectura indiana de toda la provincia.