El padrón de Barreiros se dispara con más de un alta por cada día de enero

El Concello de Barreiros está experimentando un auge extraordinario en su padrón de habitantes que, aunque sostenido desde el verano, se disparó de forma notable en lo que va de 2020. Cuando finalizó el anterior mandato municipal, el 15 de junio de 2019, el municipio tenía oficialmente 2.939 habitantes. Al cierre del 31 de enero el municipio contabilizaba 2.978 personas anotadas. La alcaldesa, la nacionalista Ana Ermida, dice que la progresión continuó en lo que va de mes de febrero.

En enero la regidora, responsable del padrón municipal, autorizó el alta de 26 personas como nuevos vecinos de Barreiros. Se trata de más de una por día laborable. No fue la subida real de habitantes porque es necesario descontar las bajas que se produjeron, prácticamente todas debido a defunciones.

Febrero parece continuar un camino similar y Ana Ermida comenta de forma informal que "como sigamos así imos superar os 3.000 antes do verán". Y recuerda un comentario de su predecesor, el popular Alfonso Fuente, ahora en la oposición, quien en un pleno le anunció sin sospechar este fenómeno que "se superamos os 3.000 habitantes serei o primeiro en felicitalos". La alcaldesa indica que "con esta progresión vai ter que felicitarnos moito antes do que todos pensabamos".

Pero Ana Ermida no es ingenua y reconoce que no ve una razón concreta para este fenómeno: "Non apareceu unha industria ou unha gran empresa aínda que estas cousas nunca teñen unha soa causa", comenta. También dice que al repasar los datos "vemos que non hai conexión ningunha entre a xente que se deu de alta" y por eso aparecen como nuevos vecinos de Barreiros gentes llegadas de otros países, de Madrid, jubilados o familias que "non seguen ningún patrón".

Con todo la alcaldesa detecta que sí se está notando "certo dinamismo" y que "para un concello coma o noso, a realidade é que hai máis movemento do que había. Penso que iso é innegable".

Desde su responsabilidad en el Concello Ermida apunta que sus políticas sí que están pensadas para ayudar a la gente a asentarse en Barreiros. "Temos incentivos á conciliación importantes que aínda que non sexan determinantes, axudan. Sempre que hai pontes ou vacacións preparamos actividades para os rapaces para axudar algo ás familias que aínda que non sexa unha panacea, si que é importante".