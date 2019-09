Padres de Cervo y Foz acuerdan no llevar a los niños a los colegios en obras

Padres del colegio de Cervo acordaron este lunes en una reunión en San Cibrao que el estado del centro, actualmente en obras, es inviable para iniciar el curso escolar y su intención es no entrar este miércoles con los niños. Asimismo, recogieron firmas para pedir a la Consellería de Educación que solucione el problema y, si no hay cambios, el miércoles podrían manifestarse a las puertas del colegio a las nueve y media de la mañana. Esperan que la Anpa reclame antes una solución a la Consellería.

El lunes el portavoz del BNG de Cervo, Diego Fernández, criticaba el "grave risco que pode supoñer iniciar o curso nun edificio en obras como parece que pretende a Consellería de Educación, en tanto o goberno municipal do PP mantense calado e inactivo agora".

As familias cervenses ímonos ver no dilema de, ou ben deixar aos nosos fillos e fillas nun edificio inseguro e perigoso, ou non mandalos ao colexio

Fernández recuerda el comunicado emitido hace días por la Anpa que describe un edificio en construcción, sin los servicios mínimos de higiene o comedor, con amplias zonas acotadas por el peligro que suponen para el alumnado, y la duda sobre el estado de unas instalaciones que no sean las más adecuadas para una jornada escolar. "Define unha situación -explica el BNG- na que se fai evidente que as obras non foron planificadas baixo criterios educativos senón outros. Aínda así, Educación insiste en manter o inicio das clases o día 11".

No duda Diego Fernández en calificar de peligrosa la situación actual del colegio: "No meu caso, como usuario do centro, non vou poñer en perigo ao meu fillo; mañá [por este mércores] as familias cervenses ímonos ver no dilema de, ou ben deixar aos nosos fillos e fillas nun edificio inseguro e perigoso, ou non mandalos ao colexio".

Nº 1 DE FOZ. El BNG de Foz informó de la reunión organizada por el profesorado del Ceip Nº1 con las familias y asegura que "moitas non levarán aos alumnos até a vindeira semana". Según los nacionalistas, de los tres espacios educativos "só hai un rematado", no se pueden usar el patio de infantil ni el pabellón, las aulas de especialidades como música o inglés serán usadas por los "cursos desaloxados" de infantil, primero y segundo de primaria; el aula de profesores se usará para dar clase y alumnos de cuatro y cinco años serán acomodados en una misma aula, "todo pola falta de previsión e a ausencia de coherencia da consellería", critican.