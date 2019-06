Padres de Burela hicieron cola desde la madrugada por una plaza en la ocioteca

La apertura de las inscripciones para la ocioteca de verano que pone en marcha el Concello de Burela durante los meses de julio y agosto vino este año envuelta en las críticas de muchos padres, que estuvieron haciendo cola desde las tres de la madrugada a las puertas del consistorio para asegurarse una de las 50 plazas que hay disponibles.

"Fun ás cinco da mañá para o consistorio e xa teño 32 nenos diante", decía este viernes una madre, que subraya que las primeras personas estaban desde las tres de la mañana haciendo cola para conseguir una plaza. "As dos nenos de 8 a 12 anos non rexistran tanta demanda, pero as de 3 a 7 teñen moitísima", explica, y subraya que las plazas que se ofertan no son suficientes para la demanda que hay: "Poden acceder todos os nenos dos colexios de Burela e despois están os que son de aquí, pero van a outros colexios, polo que son moitos".

Esta madre también critica que muchos padres se turnan para hacer la cola, por lo que uno lleva la solicitud de dos o tres niños, "algo que non é razoable, porque así aínda que chegues cedo tes máis nenos diante dos pais que hai na cola".

Critican además que el horario no es el adecuado para conciliar y que solo se oferte en los meses de julio y agosto

Otra madre califica de "indignante" llegar a las cinco de la mañana al consistorio "para poder conseguir unha praza para os nosos fillos na ocioteca para que os meses de verán estean cubertos mentres os pais traballan e que xa estean todas cubertas". Y otra afectada asegura estar "indignada" al priorizarse la hora de llegada y poner varios días de plazo, cuando las plazas se agotan el primer día.

Para los afectados deberían ofertarse más plazas, "pero o problema é que o Concello non quere contratar máis xente", dicen.

Algunos padres también criticaron este viernes el funcionamiento de la ocioteca al considerar que los horarios que tiene, de nueve de la mañana a una y media, no son adecuados para poder conciliar. "Iso sérveche se tes alguén para quedar cos nenos e que os poda levar alí para que estean cos outros nenos, pero non para conciliar porque ningún pai nin nai sae á unha de traballar para poder recoller ao seu fillo", explica una madre. Además, consideran que el servicio debería cubrir a finales de junio y principios de septiembre, cuando ya no hay clase.

"É triste que non haxa máis medios nun concello grande como é Burela", explican los padres y subrayan que este servicio "é prioritario para moitas familias que teñen que conciliar a vida familiar e laboral durante os meses de verán".

Noelia Ben: "Intentaremos darlle unha volta ás bases"

La concejala de medio ambiente de Burela, Noelia Ben, aseguró este viernes que en el Concello son conscientes del problema y que intentarán "darlle unha volta ás bases, aínda que pensamos que a solución non é doada" y recuerda que "non é unha gardería, nin un colexio, é un servizo para facilitar a conciliación".



Contratación

Ben reconoce que el Concello solo dispone de dos monitoras y que no tiene capacidad de contratar a más personal.



Voluntarios

La edil explica que siempre cuentan con algún voluntario para actuar de monitor.