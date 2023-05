Padres de alumnos del colegio de Galdo se manifestarán por la carcoma y humedades del centro

La Anpa del Ceip Santa Rita de Galdo ha convocado una concentración ante este colegio vivariense para protestar el día 18 por el mal estado del centro, dada la "presenza de humidade e a couza que están destrozando o inmoble". La manifestación será entre las 14.10 y las 14.30 horas pero asegura que la Administración educativa conoce la mala situación de un centro que cumple este curso su 25 aniversario.

Solicitan "unha resposta das administracións competentes", que por ahora no han respondido a sus demandas y alertan de que "non se pode tolerar que os nenos teñan que convivir nas aulas nestas condicións. Esta situación xa provocou varios accidentes como picaduras e feridas polo mal estado do chan".

Los padres exigen el arreglo de las instalaciones a la mayor brevedad posible pues el parqué del gimnasio o el suelo de las aulas se encuentran dañado. La carcoma produce dolorosas picaduras y las humedades son un peligro para el alumnado y el profesorado.