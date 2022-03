El Pádel Burela domina el Norte

El crecimiento del pádel mariñano da un paso más a nivel autonómico gracias al éxito alcanzado por el Club de Pádel Burela, que se proclamó campeón de la zona norte de Galicia de las Series Nacionales de Pádel, en la categoría 500. Esta corona sabe a gloria a los bureleses, que llevan compitiendo desde el mes de septiembre con el centro de ocio Activity Center como sede, y que remataron la faena en un intenso y feliz fin de semana con el play off disputado en la localidad coruñesa de Ames.

Con Cándido Fraga como capitán y además integrante del equipo como jugador, los héroes del cuadro burelés en Ames fueron Pachi, Luisjo, Antonio, Jony, Manu Jiménez, Toni, Arón, Álvaro y Manu, aunque durante la temporada también contaron con la ayuda de otros jugadores que contribuyeron a alcanzar.

El arranque del club burelés llegó por el mes de septiembre, quedando configurado en la Segunda División, categoría que ganó con suficiencia. Tras proclamarse campeón, en diciembre tuvo la oportunidad de retar a un club de Primera División y también consiguió su objetivo, metiéndose en la pelea por alcanzar el play off final. Los mariñanos continuaron pasando páginas y después de una competición regular exitosa alcanzaron también la fase final de la Liga Norte para los clubes de Lugo y A Coruña, que ganaron el pasado fin de semana en Ames.

Cándido Fraga destaca el impulso que supone para un club con tan poco recorrido la consecución de un éxito como el de disputar un play off por el título autonómico de las Series Nacionales. "Somos un equipo que comenzou a competir como tal no ano 2019, pero coa situación pandémica que houbo paramos case un ano. Inscríbimonos nas Series Nacionais con ilusión, pero sen as expectativas de poder chegar tan lonxe, xa que somos o primeiro equipo da Mariña que acada este título na Liga Norte, algo que ninguén nos esperábamos", afirmó.

Para afrontar esta competición, el Pádel Burela apostó por una mezcla de veteranía y juventud, recuperando a algunos jugadores con gran experiencia en el pádel mariñano para aumentar el potencial. "Somos unha mistura de xente que leva bastantes anos xogando ao pádel e outros que levamos bastante menos ou que incluso acabamos case se empezar. O noso obxectivo era competir ao máximo cada enfrontamento e cada eliminatoria e ao final acabamos recollendo unha victoria que nos fixo moita ilusión".

MÁSTER NACIONAL. El Pádel Burela sueña ahora con representar a Galicia en el Máster Nacional, que se celebrará en Valencia, pero antes tiene que solventar una eliminatoria contra el representante de las provincias de Ourense y Pontevedra, que tendrá lugar entre el 19 y el 20 de este mes.

Para rematar, Fraga Eijo agradece la colaboración de los patrocinadores, entre los que están Activity Center, A Chave das Noces, Jose Cars Burela, Boas Migas, Áurea Ruiz Mapfre Burela, A Mariña Multimarca, Pescados Pepa e Alain Afflelou Burela. "Grazas a eles podemos competir porque supón un gasto bastante grande para o club participar nas dúas competicións: a Liga Galega de Pádel e as Series Nacionais".

Liga Galega

Los bureleses compiten en Cuarta División

El equipo burelés de pádel no solo participa en las Series Nacionales, sino que también lo está haciendo en la Liga Galega. Encuadrado en el grupo cuarto de la Cuarta División, comparte cartel con otros dos clubes mariñanos, el Hotel Ego Viveiro B y el A Mariña Pádel focense. Al primero le ganó y con el segundo cayó en sus enfrentamientos de la primera vuelta.