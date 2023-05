Paco Salgueiro: "Ganei nos concursos un millón de pesetas e un 4x4"

Desde cando é vostede afeccionado á fotografía?

Desde sempre. Ten en conta que teño máis de 60 álbumes de fotos na casa. Estiven na directiva de Pasada das Cabras e cada vez que saiamos facía as fotos. Teño millóns en dixital.

E como as ten organizadas?

Por anos e por meses. Todo está organizado. Desde que traballei en Alcoa aplico o sistema das cinco eses.

Cantos documentais leva feitos?

Este é o cuarto. O primeiro foi sobre As Maulas, que foron legalizadas hai 300 anos. Logo fixen un sobre as lembrazas do Nadal en Burela, e máis tarde sobre a movida. Este é o cuarto.

Que se van a encontrar os que vexan o documental que se estrea o 26 de maio na Casa da Cultura de Burela?

Pois toda a historia do faro de Burela. Desde a súa primeira construción, no ano 1959, aínda que empezou realmente no 1960, ata a actualidade. Colabora xente como Félix Jorquera ou Basilio Otero.

E quen son os protagonistas?

Pois sobre todo tres. Luis Cabrera, que con 16 anos participou na construción do faro no 1960, que o fixo Construcciones Canel, de Vilaronte, Foz. Tamén Alberto Santos, de Talleres Cillero, que fixo o esqueleto do que se construíu no 2015 despois de que o rompera unha cicloxénese explosiva no 2014, e o xerente de Marcol Xove, Luis Martínez, que foi o que constríu a estructura, e que tardou dous meses.

E que máis sae?

Tamén saco unha enquisa onde falo con catro persoas preguntándolles o que sabían do faro, e tamén expoño como está integrado o faro de Burela como marca no tecido empresarial da localidade. Incluso encontrei o faro nunha lápida do cemiterio.

Con que medios conta?

Todo o fago cun móbil e cun micro de pelo. A única que me axuda é a miña muller, Conchi Camacho, e a miña pandilla, que lles dou moito a brasa.

Vostede é moi afeccionado a cantar e a os concursos de televisión?

Si, moito. Cantei co pianista dos Tamara, Enrique Paisal, e penso que participei en máis de 17 concursos.

E tivo moitos premios?

Moitos. Desde un millón de pesetas, ata un coche 4x4 e tamén un viaxe a Cuba.

E onde cantou?

No Festival do Landro, por exemplo, non karaoke de Burela levo cantando moitos anos. Ademais, estar nos concursos e no mundo da música fíxome coñecer a moita xente, como Manquiña, Teté Delgado, Carlos Blanco, Reixa...

Moitos famosos.

Si, son unha persoa moi extrovertida, falo moito. Tamén lembro cando veu Touriño a Alcoa e preparei un discurso.

E que música lle gusta?

De todo. Aquí no karaoke de Burela cantei desde Nat King Cole a Serrat, Víctor Manuel, Sabina...

E que ten preparado para este ano?

Só che podo dicir que estou entre dúas cancións, e as dúas son italianas.