Pablo Fernández: "Voy a trabajar para dejar atrás las polémicas en el Club Náutico"

Hace poco más de una semana que Pablo Fernández Ferreyro fue elegido nuevo presidente del Real Club Náutico de Ribadeo. Ahora, tras unas votaciones que se realizaron con gran tranquilidad y sin reclamaciones él anticipa que quiere abrir una nueva etapa dejando atrás las casi tradicionales polémicas que arrastra esta institución y darle un impulso apoyándose en el enorme potencial que atesora como lugar de proyección turística y social de primer nivel en Ribadeo.

¿Qué valoración hace del resultado de las elecciones?

Pues más o menos responde un poco a lo que esperábamos, si soy sincero. Nosotros más o menos mantuvimos el apoyo que tuvimos hace dos años o lo incrementamos un poco, y como hubo alguna disensión en la otra candidatura pues imagino que eso nos pudo beneficiar un poco, pero está claro que no hubo grandes diferencias y la verdad es que me parece normal.

¿Por qué?

Porque aquí al final nos conocemos todos. Todos tenemos amigos en una y otra lista. Mis hijos van a la escuela de vela con los de miembros de la otra candidatura y eso es lo que tiene que ser. Un ámbito de convivencia normal. Por eso digo que los resultados son más o menos los esperados, porque lo normal es que no haya grandes movimientos.

Cuando se presenta por segunda vez a unas elecciones como estas es de imaginar que ya tiene en la cabeza un proyecto para el club y un enfoque de lo que quiere hacer. ¿Qué puede contar de lo que tiene previsto llevar a cabo?

Pues tenemos un poco de todo. Proyectos que se pueden hacer a corto plazo y otros que no tanto. Evidentemente se pueden solucionar ya cuestiones del funcionamiento ordinario e interno del club, pedir algunas subvenciones… Luego hay cosas que hay que hacer siempre, porque el mantenimiento de las instalaciones no se acaba nunca, es algo continuo. Y luego hay temas más ambiciosos que llevarán más tiempo, que hay que ir enfocándolos a ver qué pasa.

Quiero cubrir la terraza y ampliar el restaurante, aunque son cosas que no dependen solo de nosotros

¿Sabe ya cuál es el estado del Real Club Náutico que se encontró tras el trasvase de poderes?

Parece que la situación es buena y a mi entender hay cosas que se pueden ir haciendo ya. Por ejemplo: la actividad social se puede ir retomando ya de cara a este próximo verano. En la campaña hablé de cubrir la terraza, que es algo que es evidente que está sujeto a muchas otras cosas y que no depende solo de nosotros, pero habrá que ir dando pasos para hacerlo y los daremos. Luego hay un tema pendiente importante que es la ampliación del restaurante, pero que es un objetivo que nos pusimos como primordial porque creo que es muy importante para nosotros como concesionarios de esa zona. Espero que podamos hacerlo sin que se dilate demasiado en el tiempo.

Esto tiene que ser un lugar de encuentro de socios, familiares y amigos, y conmigo no va a ser fácil tener problemas

Al acceder a la presidencia del Real Club Náutico de Ribadeo, con la historia reciente que arrastra, es inevitable preguntarle por si será capaz de dejar atrás las polémicas que le acompañan.

Pues habrá que trabajar para que sea así. Aquí, al fin y al cabo, los socios tenemos amigos en todas las listas. Todos convivimos con todos y eso es lo que nosotros queremos: que el Club Náutico sea un lugar de encuentro entre socios, familiares y amigos, no un lugar de desencuentro, y para eso trabajaré. Y ya quiero dejar muy claro que conmigo no va a ser fácil tener polémicas o desencuentros porque para mí va a ser fundamental eliminar todo eso del club. No puede ser que el club sea un lugar de polémicas constantes. Eso quiero que se acabe y creo que se va a acabar.

"Tenemos que poner en valor mucho más los botes de vela latina, algo que solo hay aquí"

Los aspectos sociales serán otro eje del trabajo de Pablo Fernández en el Náutico ribadense.

Ya anticipó su apuesta por el bote de vela latina.

Sí, sí, quiero ponerlo en valor como se hizo en Ribeira con los suyos. Aquí nunca nos apoyamos en proyectos como el GALP que nos pueden ayudar mucho porque esta embarcación es algo único de aquí y tenemos que sacarle partido.

¿Puede apoyar el Club Náutico aún más al turismo de Ribadeo?

Es que es fundamental. Aquí tenemos As Catedrais, el paseo al faro y el puerto. Ya es un lugar de referencia. Todo el mundo que viene pasa por aquí y tenemos que fomentar las zonas de restauración importantes que ya hay. Debemos aprovechar que la gente prefiere esta ría a otras de Asturias y de Galicia por su comodidad y hay que conseguir que vengan aún más y para eso debemos aumentar los amarres. Hay muchos, pero aún así hay lista de espera. Eso depende de Portos, claro, pero trabajaré para conseguirlo y será algo bueno para todo Ribadeo.