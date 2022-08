¿Qué fue de... Pablo Fernández Asensio

Aunque nacido en Foz, a Pablo Fernández Asensio se lo llevaron enseguida a Guadalajara pero dejó aquí su pasión por el mar que ya no le abandonaría nunca. Estudió Náutica en A Coruña, anduvo en petroleros de Campsa y con ellos recorrió medio mundo. Sin embargo, entendió que no llegaría a capitán, como mucho a primer oficial, así que aunque le chiflaba navegar, lo dejó y opositó. A la tercera fue la vencida y como primero de su convocatoria se convirtió en funcionario y enseguida le llamaría el mundo de la política. "En noviembre de 1997 me nombraron delegado territorial y estuve hasta que el 20 de junio de 2005 tuve un accidente muy grave, aunque ya iba a cesar porque llegó el bipartito a la Xunta y ellos, normal, pondrían a su gente, aunque yo tampoco seguiría porque nunca escondí mis ideas".

Así que en 2006 se incorporó al Guardacostas y tres años más tarde lo nombran director de Ordenación e Xestión. "Era algo atípico: acompañaba a los directores para las reuniones sobre el Cantábrico Noroeste y creamos un organismo que aún existe a día de hoy. Era además representante de la consellería sobre grandes túnidos y grandes migradores. Al principio con aquello yo me quedaba con la boca abierta, pero pasan los años y vas

Pablo Fernández Asensio. EP

aprendiendo. Iba a reuniones a Madrid para planificar la campaña del bonito, que por entonces se ponían barcos para acompañar, y yo iba a esas reuniones porque Burela era un puerto destacadísismo. El marisqueo o piscifactorías para mí era menor, porque aquí nuestras rías son distintas a las Rías Baixas y no tenemos esa industria que tienen allí. Pero en pesca sí, y yo dominaba más que otra gente que había". Tras aquella unificación fallida de Mar y Medio Rural, Fernández Asensio regresó a la delegación de Pesca en 2012 como Xefe Territorial de la Consellería do Mar y allí se quedó completando nada menos que 32 años y 3 meses en la Administración.

Reconoce que le hubiera gustado navegar más, "pero no es una vida simple, y en mi caso enseguida vinieron los hijos y mi mujer muchas veces ya hizo de madre y de padre... Es complicado. Pero estuve muy cómodo en la Administración en todos los puestos. Creo que porque tuve suerte con buenos compañeros, buenos equipos y gente la gran mayoría muy implicada", además con la suerte de representar "a dos potencias absolutas como Celeiro y Burela. Eso a nadie se le escapa".

Ahora sigue en un grupo de trabajo de pesca del PP y es representante en la Autoridad Portuaria "aunque ya trabajo a otro ritmo distinto. Además, como tengo tiempo, me dedico a caminar mucho y también a trabajar la tierra. Algo que nunca hiciera, pero me relaja muchísimo y tengo que admitir que fue un gran descubrimiento para mí".