Pablo Castrín baja dos categorías para reforzar la plantilla del Ribadeo

El Ribadeo FC ya tiene líder para su defensa tras firmar a una de las piezas más cotizadas del mercado gallego. El riotortense Pablo Castrín regresa al club del Pepe Barrera tras dos temporadas en el Lugo B y después de estar incluido en alguna convocatoria con el equipo de Segunda División A.

La trayectoria de Castrín incluye a algunos de los clubes más destacados de base de Galicia, como el Deportivo o el Lugo antes de recalar en el Vilalbés, donde acabó su etapa juvenil e incluso gozó de minutos en su primera oportunidad sénior, en Tercera división, en la temporada 2018-19. Tras bajar de categoría en el fútbol aficionado y brillar en A Pontenova y Santaballa, Castrín fichó en la temporada 2021-22 por el Ribadeo FC en el que solo estuvo media temporada al despertar el interés del CD Lugo para jugar en el filial.

Con el Polvorín consiguió el ascenso a la Segunda RFEF y la pasada temporada mostró su solvencia participando en 25 partidos con el filial lucense, en la exigente Segunda RFEF. En 18 de ellos jugó como titular, llegando a acumular más de 1.500 minutos.

Castrín se mostró contento por volver a Ribadeo y asegura que fue un "desexo mutuo" del club y suyo propio. "Tiña ganas de volver e déronse as circunstancias axeitadas. Xa estiven no Ribadeo e desfrutei moito do grupo humano que atopei, que era espectacular, así que quero repetir ou continuar a experiencia", señaló el jugador, que cree que la adaptación será total desde el primer minuto. "Coñezo ao adestrador e a moitos dos xogadores, xa estiven con case todos eles, así que non é necesario ningún prazo de adaptación", señaló.

Para Castrín no hay que pensar en objetivos a largo plazo, aunque cree que el proyecto tiene buena pinta. "Hai que buscar unha regularidade e tratar de facelo o mellor posible sen meterse ningunha presión engadida, pero tamén sen renunciar a nada", señala el joven jugador de 23 años, que llega como uno más de la plantilla. "O primeiro que quero aportar e bo rollo, que creo que é fundamental nun vestiario. A nivel futbolístico axudarei en todo o que me pida o adestrador, como tratei de facelo sempre", señaló.

Pese a que su posición natural es la defensa, Castrín también puede jugar como mediocentro e incluso fue utilizado por el que va a ser su entrenador como extremo y delantero. "Xa xoguei de todo, na maioría dos casos de central ou lateral, pero tamén no medio e tamén en postos de dianteiro ou de extremo; acabarei de porteiro (risas)", concluyó.

Pablo Castrín es el sexto fichaje confirmado para la próxima temporada por la directiva del Ribadeo FC. La lista de refuerzos incluye, además de a Castrín, al portero Hugo, al defensa Guntín, a los centrocampistas Manu Rodríguez y Diego Ferreiro y al atacante Nuno Mencía. A estos fichajes, a los que se unirá alguno más, hay que añadir también el gran número de renovaciones, con casi todo el bloque de la pasada temporada.

Ocho bajas

El equipo ribadense tiene ya también la lista oficial y definitiva de bajas para la próxima temporada, que incluyen al meta Diego Dos Santos, a los defensas Prosi, Coki, Isma y Germán, a los centrocampistas Antón y Diego Núñez y al atacante Xurde.