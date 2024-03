Oviedo Bar de Ribadeo: "Acotamos el tiempo porque no podemos estar aquí todo el día"

Uno de los restaurantes con la cocina más innovadora de Ribadeo es el Oviedo Bar, en la calle Amando Pérez y donde hace ya tiempo que impusieron un horario recortado con respecto a lo que tenían anteriormente, pero que consideran "bastante amplio" ya que la cocina se cierra a las tres de la tarde y a las diez y media de la noche.

Sus propietarios son Lucía Trelles, Vicente Martín y Mar Orosa y la primera de ellas recuerda que ese control de los horarios más estricto que el que tenían lo decidieron, sobre todo, "porque es muy necesario para el descanso del personal". Explica que en su caso "aquí hacemos turnos de mañana y tarde, de modo que la gente que estamos por la mañana tenemos que volver por la tarde, por lo que es muy necesario tener un descanso, así que decidimos ceñirnos a ese horario".

"En invierno no suele haber problemas, pero en verano sí que hay gente que se ofende, aunque suele ser puntual", dicen

Además, considera que es "suficiente" porque indica que "no parece normal estar tomándote una copa en un restaurante a las dos de la mañana. Para eso ya están los pubs". Además, ella entiende que la gente, en general, sí que lo acepta "porque se ve que no podemos estar aquí 24 horas al día 7 días a la semana". En ese sentido Lucía reconoce que en invierno no suelen tener ningún tipo de problema con esto "aunque en verano, a veces, sí. En temporada alta nos encontramos con problemas, aunque suelen ser puntuales, por lo general la gente reacciona bien, pero sí que es verdad que hay casos en los que no entienden lo del horario y hay que explicarlo. Creemos que también es una cuestión de educación y de respeto a lo que está estipulado, porque hay un cartel en la puerta que lo explica. Si aún así no lo aceptas, pues es que a lo mejor tampoco este es tu sitio".

Además, recuerda que ese horario es para entrar "porque si vienes a las tres menos cuarto, no te vamos a echar a las tres, claro. Comes tranquilamente, lo que hacemos en no aceptar más gente a partir de esas horas".