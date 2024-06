Ovejas de Barreiros vuelven a ser pasto de los lobos

Los lobos volvieron a atacar en el municipio de Barreiros y, de nuevo, su ataque se produjo en una zona poblada y prácticamente junto a algunas viviendas ubicadas a la entrada de la localidad de San Cosme desde la zona de A Cruz do Lobo. En este caso el ataque se produjo en la noche del jueves al viernes y los animales mataron a tres ovejas.

El propietario de los animales, que prefiere mantenerse en el anonimato, explica que los lobos no se ensañaron con las ovejas y se mostró extrañado porque las mataron pero no fue por hambre porque salvo a una de ellas a las demás casi ni las tocaron. Explica que el ataque fue en una zona tan cercana a una vivienda que incluso está iluminada, aunque dice que no se enteró de nada de lo que sucedía.

También comenta que ya presentó la pertinente denuncia para que desde el Seprona investiguen lo sucedido, aunque dice ser consciente del poco recorrido que tienen estas denuncias "porque non hai moito que poidan facer xa", aunque sí lo tramitó con la esperanza de cobrar lo que le corresponda por los animales muertos.

La importancia de denunciar

A este respecto, el afectado señaló que es importante que este tipo de sucesos se sepan para que se sea consciente de la situación que se está viviendo con los lobos en este momento y también para que la gente afectada por los ataques los denuncie.

Sobre ellos, indicó que “no meu caso, é o de menos porque eu non vivo dos animais, para min é como un hobbi, pero para a xente que ten que vivir desto, é un problema enorme, porque cando non é un xabarín, é un lobo, e logo teñen moitísimos problemas co papeleo e coas administracións, e parece que cando lles pasa algo así practicamente os enterran, porque non se pagan os animais que che atacan como se debera”.