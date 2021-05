Una oveja y cuatro corderos muertos en San Xusto de Barreiros por ataque de lobo

El lobo continúa diezmando la cabaña de los ganaderos de la comarca mariñana. El último ataque conocido se produjo en la noche del viernes al sábado pasado en una finca cerrada de la parroquia de San Xusto, perteneciente al municipio de Barreiros, donde se cobró la vida de una oveja y de cuatro corderos.

Los vecinos del lugar alertaron a los propietarios de los animales durante la mañana del sábado al ver que estos se encontraban muertos sobre el pasto. Celso Fernández, uno de los integrantes de la sociedad cooperativa propietaria de los ejemplares, manifestó este lunes a este periódico que la semana anterior a esa sufrieron otro ataque del depredador en una finca próxima a la explotación que regentan en la localidad de Fórnea, dentro del municipio de Trabada. En ese caso, el carnívoro mató dos terneros recién nacidos que eran gemelos y se encontraban en el terreno citado, que también tienen cerrado y cerca del establo al que acuden los animales para dormir.

Ni la cercanía a las viviendas disuadió al lobo, que aprovecha la noche para cometer estos ataques. El vecino de la localidad trabadense explica que "xa atacaron varias veces, este ano é a terceira ou cuarta vez que nos causan danos. Din que hai bastantes, un veciño díxonos que os vira hai uns días cerca das casas ás cinco e media da mañá e logo nós atopamos pisadas xunto do noso pozo", señala Celso.

SIN DENUNCIA. Fernández precisa que "a finca de San Xusto está a uns dous quilómetros da nosa gandaría e tamén está pechada con malla". El afectado asegura que en esta ocasión no presentaron denuncia porque hai tres anos puxerámola e non nos pagaran nada, a pesares de que o axente de medio ambiente que veu velos animais dixera que era cousa do lobo, así que non merece a pena. As ovellas pouco valen", indica antes de comentar que su valoración aproximada sería de unos 400 euros.

Los ovinos pertenecían originalmente a un vecino mayor de la parroquia mencionada del concello barreirense y cuando falleció este señor, la familia de Celso decidió quedarse con los animales. "Foi cousa de meu pai, máis que nada para ter limpo o terreo". Los afectados conocen que el depredador atacó otros rebaños de ovejas por la zona en las últimas semanas. Los ataques son más frecuentes en las épocas de cría, pero se producen durante todo el año.

Estos ganaderos no tienen intención de reponer las ovejas que mató el carnívoro, "para que as coman de novo, pois non. Agora quédannos dúas ou tres". Celso comenta que al estar la finca un poco apartada no cuentan con perros para su vigilancia, por lo que los ovinos quedan a su merced. "A ver se fan algo con el, porque cada vez hai máis e acaba con todo", lamenta.

Los ganaderos acumulan pérdidas

Los ganaderos de A Mariña acumulan pérdidas por los ataques del carnívoro. Uno de los casos más llamativos es el de un vecino de Celeiro (Viveiro), al que le mataron casi 70 animales desde abril de 2019, año desde el cual su incidencia en la comarca se ha dejado sentir más. En este caso incluso compró dos perros mastín para tratar de proteger al rebaño que suele tener en fincas cerradas al lado de las casas.



Del monte a la playa. Los montes de Viveiro o Xove son lugares donde el lobo asedia casi a diario al ganado, como constatan desde las comunidades de montes, aunque cada vez se aproxima más a las zonas de costa, según indicaron a este diario otros afectados del concello xovense. Desde Esteiro a Portocelo se registraron ataques en los últimos años. Sus principales presas son ovinos, pero también caen en sus fauces los terneros y potros recién nacidos.