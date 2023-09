Ourol suma 180 nidos de velutinas que son "como bombonas de butano"

Más de cien nidos de velutina han retirado los servicios de Protección Civil de Ourol este verano. Y eso sin contar que la lucha se circunscribe al entorno de viviendas y los que haya podido destruir Seaga tras las llamadas al 112. Es una batalla irregular y un poco perdida porque, como se demostró en años anteriores en los que incluso se hacían batidas nocturnas por los montes, con voluntarios trepando a los eucaliptos, si en el entorno no se actúa, la plaga vuelve a expandirse.

"Hai moitísimas, este tempo seco e quente xa desde o principio do verán véulles moi ben", reconoce el alcalde, mientras que el responsable de Protección Civil, José Ramón Seara Arís, calcula en 180 nidos los que están todavía por retirar, de los que fueron avisados ellos pues en el servicio autonómico hay otro limbo importante.

La situación ahora mismo es bastante peliaguda, dado el gusto de este insecto asiático por los higos, las uvas y otras frutas dulces ahora en plena maduración, lo que aumenta los riesgos de contacto, y de picaduras con ellas. Hay quien se despierta todas las mañanas con nido a la vista desde su ventana y a las conocidas trampas con atrayentes se han sumado otras soluciones.

Arís dice que hay quien trata de quemar los nidos y cazadores que los tirotean con balines envenenados pero es más bien excéptico sobre todo ello. Ahora se están cebando en las huertas y en breve, cuando los ameneiros y otra vegetación de ribera empiece a perder la hoja, aparecerán muchísimos más nidos.

"O problema agravouse polo inverno suave xa que as raíñas non morreron e entón houbo un crecemento exponencial da praga; todo veu máis adiantado, con niños entre finais de xullo e principios de agosto dun tamaño de bombonas de butano", explica José Ramón.

Una trampa en una parra de Vilares. V.G.

Víctor, un vecino del lugar de Vilares, está rodeado pues su parra es un imán para las velutinas: "Chamamos aos profesionais que viñesen envelenar cinco niños pero nin así nos libramos delas, deben ter máis furados na terra", explica. Trata de diezmarlas con trampas que no necesitan mucha sofisticación para que entren por cientos: "As botellas teñen só furados por ambas bandas, do diámetro dunha medalla e con pintura amarela arredor para chamarlles a atención, e logo dentro zume de arandeiras ou cervexa negra pero ata o viño con azucre lles vale".

Arís dice que lo normal es que a estas alturas del verano las avispas se hayan encaramado ya en árboles y casas "pero tamén puideron aniñar en calquera burato que deixa o raposo ou fenda nas rochas". La guerra contra la velutina ha dejado ya víctimas mortales en la zona, entre personas que se toparon con ellas, pero últimamente los alérgicos suelen tener consigo "a pluma coa adrenalina e aínda que sabemos de xente que tivo que ir recentemente a urxencias e o hospital, non houbo desgrazas".

Como son muchas, no es raro que entren por ventanas abiertas y permanezcan dentro posadas mientras no encuentran la salida. Entonces una picadura accidental es más probable, como también si la mano va a la fruta y ellas están en el envés poco visibles. Cuando avistan algún nido muy alto, por encima de 50 metros, ya derivan el caso a la Xunta para dispararlo. Trepar no es viable, sobre todo, tras algún susto de picaduras múltiples a voluntarios.

Un problema añadido del que tienen constancia, aparte de la falta de efectivos para combatirlas entre A Mariña y Ortegal es que el buzón de voz del 012 resulta agotador para las personas mayores, que acaban desistiendo del aviso ante tanta pregunta innecesaria de la máquina.

Unos y otros están tan desbordados por las urgencias que hasta el Concello debe contratar servicios privados para retirar los nidos más cercanos a personas.