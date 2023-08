Ourol prohíbe todos los usos no esenciales del agua de la traída

Los municipios mariñanos van adoptando diferentes posiciones ante la problemática con la escasez de agua, en algunos casos, o la posibilidad de que eso llegue a producirse, en otros. Las decisiones que se toman son variadas y en algunos concellos se trata de restricciones directamente, como sucedió este martes con Ourol, que se sumó en las prohibiciones a O Valadouro, Barreiros, Alfoz y Xove, mientras que en otros, como Ribadeo, se quedan en recomendaciones.

El alcalde ourolés, José Luis Pajón, publicó este martes un bando para prohibir todos los usos no esenciales del agua de la traída municipal, es decir, desde este momento en el municipio no es posible realizar el lavado de coches, el baldeo de aceras o fachadas ni el llenado de piscinas. La prohibición tiene carácter preventivo ante la prolongada sequía actual, a fin de evitar consumos innecesarios del agua, dado que los niveles de los ríos y manantiales ha disminuido de manera considerable. De hecho, algunas fuentes están secas a esta altura del año.

Desde el Concello ourolés solo admiten usos domésticos esenciales para personas y para proporcionar bebida al ganado. La entidad surte con cisternas a las ganaderías que solicitan este servicio en caso de que no puedan abastecerse de otra manera y les falte agua.

El socialista José Luis Pajón indica asimismo que el Concello intentará modificar este año la ordenanza del agua para que contemple sanciones para las personas que incumplan las recomendaciones y requerimientos que se hagan en casos como el actual. El regidor ironiza además sobre la declaración de sequía prolongada por parte de la Xunta: "Moita declaración, pero despois non se molla e témonos que amañar os concellos como podemos".

En el caso ribadense, Dani Vega se reunió este martes con responsables de Viaqua para analizar la situación en el municipio e indicó que, por el momento, no es preocupante y no hay razones para acordar restricciones, aunque en la ría de Ribadeo la Xunta decretó la situación de sequía prolongada.

Vega reconoció que en el Concello se van a modular algunos usos aunque otros, como los baldeos de calles, no "porque son moi necesarios ou as rúas cheirarían mal".

En lo tocante a la ciudadanía pide "que se faga un consumo responsable", aunque añade que "os datos indican que en realidade xa o están facendo, porque son bos".

El PP habla de "nula transparencia" en Foz

La recomendación de no usar el agua de la traída en Foz para el consumo humano por el aumento de los trihalometanos generó este martes las críticas del PP local que criticó "a nula transparencia do alcalde á hora de informar á veciñanza e aos turistas dos problemas de abastecemento". "Hai días que non hai servizo tras unha análise negativa na auga da rede pública, pero veciños, turistas, hostaleiros e comerciantes seguen sen poder consumir a auga da traída, un problema serio do que o alcalde se nega a informar".

Tanto desde Gestauga como desde el Concello indicaban el lunes una evolución positiva de los valores en los análisis que se están realizando, por lo que esperan que en los próximos días la situación vuelva a la normalidad.