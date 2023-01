Ourol prevé entregar este mes la finca para la residencia a la Diputación

El Concello de Ourol incluye una aportación de 75.000 euros en el presupuesto de este ejercicio 2023 con destino a la última anualidad del convenio suscrito con la Diputación de Lugo para la creación de una residencia de la tercera edad en una parcela de titularidad municipal. El alcalde, José Luis Pajón, prevé que la entrega o cesión de dicha finca al organismo provincial se lleve a cabo durante este mes, una vez resueltos los trámites previos, a fin de que pueda iniciarse la construcción de la misma este año.

La parcela, que se sitúa entre el multiusos y el pabellón polideportivo, tiene una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados, que fue la que solicitó la institución para poder realizar la actuación. "Houbo que segregala doutra que temos alí e os trámites no rexistro, en Catastro e na notaría dilatáronse no tempo, pero agora xa temos todo listo e conto que a entrega poida formalizarse ao longo deste mes, polo que ao tela en propiedade poderán iniciar a actuación", explica el regidor, que espera concretar la fecha durante la puesta a disposición.

José Luis Pajón destaca la importancia de dicho servicio, debido a que "hai xente que non pode valerse por si e vense obrigados a marchar para residencias doutros municipios, cando así quedarían residindo no seu concello, o que facilitaría o mantemento do contacto coas familias e veciños", subraya.

El centro contará con 30 plazas de residencia y otras 20 para centro de día, según la previsión inicial

La construcción de la residencia supondrá una inversión aproximada de millón y medio de euros, cantidad a la que hay que sumar el equipamiento que necesite el inmueble. "O Concello só non podería facer fronte a esta obra, polo que estamos satisfeitos da colaboración provincial", dijo. La Diputación se ocupará además de la selección del personal para el nuevo centro residencial.

Cada municipio que suscribe convenio con el organismo para crear una residencia aporta 200.000 euros en tres anualidades. El centro contará con 30 plazas de residencia y otras 20 para centro de día, según la previsión inicial. "É unha maneira de fixar poboación e crear emprego, ademais de ser un servizo moi necesario porque a veciñanza está moi envellecida", recalca.

La entidad aprueba 2,1 millones para este ejercicio

El gobierno del PSOE sacó adelante el pasado 29 de diciembre en pleno el presupuesto para este ejercicio, que asciende a 2,1 millones de euros, una cifra similar a la del pasado año. Entre las inversiones figuran obras de reparación de viales municipales en casi todas las parroquias con cargo al plan único de 2022, que no pudieron realizarse antes por falta de algunos permisos. Este mes aprobarán los pliegos para licitar dichas mejoras.

El Concello repetirá la Ruta Indiana en verano, para lo que reserva 4.000 euros. Pajón prevé ampliarla, porque el año pasado faltaron algunos inmuebles. Se hizo con cargo al plan de sostenibilidad turística de la Mancomunidad, con aportaciones de Estado, Xunta y Diputación. Además, el Concello costeó el trabajo previo. Como tuvo mucha aceptación, pretende potenciarla. También habrá ayudas para el club de lucha de brazos y para todas las comisiones de fiestas.