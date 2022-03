Ourol prevé construir su residencia y centro de día al lado del edificio multiusos

La futura residencia y centro de día de Ourol se construirá en unos terrenos aledaños al edificio multiusos que el Concello adquirió para este fin, después de que los técnicos descartaran la viabilidad de crear este servicio en las instalaciones del antiguo colegio Vicente Casabella, como era la intención inicial. El gobierno local ultima los trámites sobre esos terrenos para después cedérselos a la Diputación, que será la encargada de la construcción del centro residencial.

El alcalde, José Luis Pajón, explica que ya cuentan con una superficie "que cumpre con todos os requisitos para a edificación". "Aquí temos unha parcela que xa ten uso socioasistencial pero facíanos falta máis terreo como zona verde, para unha área de recreo para que os maiores poidan saír e ter un espazo libre ao pé do edificio", dice, por lo que cambiaron el uso a una parte del terreno que adquirieron para esta dotación. "É todo municipal, o ano pasado compramos dúas parcelas para completar a urbanización e agora temos todo completo", recuerda.

El regidor afirma que de una superficie de 4.215 metros cuadrados se cambió el uso de 3.430 y queda una superficie para edificar de uns 800 metros cuadrados, para una construcción que puede tener "dúas alturas e dúas plantas de soto". "Agora só estamos pendentes duns papeis do rexistro e de que nos comunique a Deputación a superficie total que necesita para poder levalo ao pleno", dice Pajón, para ceder el terreno al ente provincial y que redacte el proyecto constructivo.

Según el convenio firmado con la Diputación, la residencia tendría 30 plazas y 16 el centro de día, con una inversión cercana a los dos millones. Desde el gobierno local, aunque no contemplan plazos, se muestran muy esperanzados con hacer realidad este proyecto que ven muy necesario para un municipio de sus características. "Temos a poboación bastante envellecida e deste xeito a xente maior que non poida vivir no seu domicilio polas circunstancias que sexan, pode seguir no concello", dice, y a esto añade la creación de puestos de trabajo que conlleva atender los nuevos servicios. "Supoño que o edificio se fará en varias anualidades, pero aínda que tardemos uns anos o importante é que as primeiras pedras están postas", destaca Pajón.