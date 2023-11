Ourol avisa de una cuenta no oficial del Concello en la red Instagram

El Concello de Ourol publicó este viernes en la red social de Facebook un aviso advirtiendo al vecindario de la existencia de una cuenta en la red social Instagram abierta bajo la denominación Concello Ourol, aunque esta no pertenece a la entidad municipal. "Dita conta non é unha conta oficial do Concello", indican desde el gobierno ourolés.

El alcalde ourolés, el socialista José Luis Pajón, manifiesta que decidieron publicar un aviso para conocimiento general de la ciudadanía tras comunicarle una compañera del Partido Socialista la existencia de dicha cuenta y después de recibir la llamada de un vecino preguntando qué era alguno de los contenidos incluidos en la misma, así como de un familiar que también le alertó sobre las publicaciones que se estaban haciendo en la misma.

El regidor de Ourol asegura que la intención del comunicado del Concello es advertir a las personas que puedan acceder a dicha cuenta para que no les genere confusión, dado que la misma incluye la bandera y el escudo del Ayuntamiento en la imagen del perfil. Pajón reitera que la entidad local no tiene nada que ver con lo que se publica en dicha cuenta.

José Luis Pajón señala que tienen identificada a la persona que está detrás de dicha cuenta y han querido advertir a la ciudadanía, debido a que varias personas se han dirigido estos días a ellos para preguntar sobre el asunto.

El mandatario entiende que vincular esa cuenta con el Concello podría de algún modo empañar la imagen de la Administración local. En una de las publicaciones se habla de la relación de los responsables municipales con los de los vecinos concellos de Muras y O Vicedo, con los que Ourol compartió un taller de empleo. Por eso creen que el autor puede estar relacionado con alumnos del último obradoiro realizado.