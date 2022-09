Otros dos mariñanos se entrenarán con la élite de sus respectivos deportes

A Mariña contará este curso con dos deportistas más becados en un complejo de perfeccionamiento deportivo. En este caso son el lanzador juvenil de peso Fernando Vallines, del Maderas Barcia Lourenzá, y la remera infantil Irene García, del Club de Remo Ribadeo, los que han logrado plaza en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra.

Los dos deportistas mariñanos ya pudieron conocer en qué instalaciones desarrollarán su vida deportiva y académica durante el curso escolar que se inicio el pasado jueves. Al ser todavía menores de edad, ambos vivirán en la residencia interna del centro.

El traslado a Pontevedra supone para ambos un salto a nivel personal y deportivo. "É un cambio importante, pero estou moi contento do que vin polo menos. Vai ser todo moi diferente porque agora vou ter que adestrar todos os días e algún mesmo dobrar, pero estou con moitas ganas de empezar", señala Fernando Vallines, de 17 años, que esta campaña pasa a la categoría sub-20 y cursará 2º de Bachillerato. Sus dos cuartas plazas en peso en los campeonatos de España por autonomías y clubes le abrieron las puertas del centro de Pontevedra.

Ahora espera aprovechar la oportunidad que se le ha presentado y espera seguir instalado en las primeras plazas de los nacionales, a pesar del cambio de categoría. Además, va a probar también con el disco. "Agora vou empezar cunha técnica nova de lanzamento e, como a técnica é moi parecida, vou facer tamén disco. Compaxinarei as dúas, pero máis centrado no peso, xa que lanzara algunha vez o disco, pero non é o habitual. Seguir a bo nivel nos campionatos de España estaría ben", relata.

Por su parte, Irene Garcia tiene tan solo 14 años, cursa 3º de ESO y ser campeona de España en skiff individual fue un aval contundente a la hora de que le concediesen plaza en el complejo lerezano. "Para ela é unha pasada entrar neste centro tan nova», valora Miguel Balsa, uno de los técnicos del Club de Remo Ribadeo.

Considera que en Pontevedra van a poder exprimir todavía más el potencial de la ribadense, "xa que aquí os medios que temos son bos, pero o problema con respecto a outros clubs é a metereoloxía e que só podemos saír a remar cando a marea está chea", explica. Balsa comenta que "esta na antesala dun centro de alto rendemento, no máximo ao que pode optar no remo antes de ser maior de idade, e vai empezar a adestrar coa elite, así que medirse todos os días con esa xente tamén fai que saques o mellor de ti e mellores moito", apunta Balsa.

El técnico de la entidad ribadense está convencido de que Irene García tiene unas posibilidades de crecimiento inmensas todavía y para el club es un auténtico éxito que ella esté en el CGTD pontevedrés y Nerea Lago, aunque ahora rema para otro club, en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo de La Cartuja, en Sevilla. "É o resultado do traballo que se leva facendo coa base desde hai uns cantos anos e a maiores temos outros rapaces e rapazas que ao mellor non acabaron nestes complexos de tecnificación, pero que tamén están facendo cousas moi boas", concluye Miguel Balsa.