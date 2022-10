El otoño no suelta el ritmo del verano

La llegada del otoño no significa que el ritmo festivo baje en A Mariña con un mes de octubre plagado de citas. La Festa da Faba de Lourenzá y el Encontro de Palilleiras de Xove, donde pudo verse palillar a la centenaria Isabel García, dieron continuidad al verano.

El próximo fin de semana está prevista la Feira do Mel de O Valadouro el sábado día 8 y también As San Lucas en A Pontenova con la tradicional Queima dos Fornos y la actuación de la orquesta Panorama el sábado. Y el siguiente, entre los días 14 y 19, serán As San Lucas en Mondoñedo, donde actuará París de Noia.

La Festa da Faba de Lourenzá, de Interese Turístico Galego, volvió para celebrar su treinta aniversario, que en realidad debería haber sido en 2020 pero la pandemia truncó aquella edición. Lo hizo por todo lo alto con una gran afluencia de gente en busca de las primeras fabas de la temporada, que se vendieron entre los 5 euros de la galaica en vaina hasta los 14 de la envasada en las casetas de los fabeiros instaladas en la Praza do Conde Santo.

Pregón de la Festa da Faba. PALEO/ ANTÍA

La inauguración oficial de la cita se hizo con el pregón de Marina Oural Villapol, presentada por el concejal de Cultura laurentino, Manuel Arango, que destacó en su intervención la labor de los productores, "que levan o noso concello polo mundo".

El de Marina Oural fue un pregón muy personal en el que ligó su vida a la faba mientras recordaba los comienzos de la fiesta y su labor en la comunicación para sacar adelante "algo sólido e saudable para que puidese continuar forte o proxecto e non se quedase no feito de vir comer e irse".

Recordó en voz alta las imágenes que guarda de aquellos comienzos en los que "algo novo nacía desde o val para celebrar na vila" y fue hilando recuerdos hasta la actualidad con una fiesta totalmente consolidada y con una faba de Lourenzá de fama indiscutible. El discurso finalizó con una copla que la propia pregonera reescribió en la voz de Mara Villapol y con la música de Chefa Alonso y con un poema de Juana de Ibarbourou traducido al gallego.

En el acto también habló la alcaldesa laurentina, Rocío López, que agradeció las colaboraciones con las que cuenta la cita y, sobre todo, destacó el papel de los fabeiros: "A faba de Lourenzá é moito máis ca un nome, pero non tería o recoñecemento que ten sen o voso traballo que moitas veces non é recoñecido como se merece".

Palilleiras en el pabellón de Xove. PALEO/ ANTÍA

El undécimo Encontro de Palilleiras de Xove reunió en la localidad a 337 encaixeiras de toda Galicia, Asturias, Castilla León y Madrid, además de 18 puestos de venta para adquirir artículos de costura. El Concello xovense, que preside Demetrio Salgueiro, agasajó a Isabel García Sierra, de 104 años que acudió con la asociación de Viveiro, y también a la profesora Mercedes Barro, ahora jubilada y una de las impulsoras de la cita.

Isabel García, natural de O Vicedo, aprendió esta tradición al jubilarse, pues antes cosía pero de manera autodidacta. "Ao comezo custoume pero despois fixen de todo, dende puntillas a manteis, colchas ou panos, Fixen para os sobriños e os netos todos. Mentres estás traballando e estás ilusionada con aquilo non te acordas de nada", aunque reconoce que cuando está mucho tiempo haciéndolo se cansa.

El alcalde destacó que el evento está "consolidado e cada ano vai a máis" y subrayó la relevancia económica que supone la celebración para la hostelería local.