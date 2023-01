Óscar Rodríguez no será candidato del PP a la alcaldía de Viveiro

Óscar Rodríguez, presidente y portavoz del PP de Viveiro, anunció en una rueda de prensa este sábado por la mañana que por motivos "estritamente persoais" no optará a encabezar la lista de su partido en las próximas elecciones locales. Seguirá como portavoz hasta el final del mandato.

Rodríguez dice que los cuatro años como portavoz municipal popular fueron una experiencia positiva, "tanto polo aprendizaxe que supuxo como polas amizades forxadas neste tempo, pero a vida son etapas e a seguinte, para min, ten que estar centrada en cuestións persoais, que recomendan dar un paso ao lado na actividade política".

El portavoz popular deja claro que las relaciones con el partido y con su directiva son y fueron siempre buenas y que ahora el PP seguirá "as pautas habituais para a designación do cabeza de lista" para las municipales de mayo.

Óscar Rodríguez se muestra especialmente satisfecho por las inversiones de la Xunta en el municipio durante estos años. "É a Administración que máis inviste en Viveiro. Neste tempo conseguiuse, por exemplo, a ampliación da estación depuradora de augas residuais, está en execución o saneamento de Celeiro, instalouse o novo emisario e están previstas e orzamentadas as obras de mellora da LU-540". Igualmente, destaca "que se liberou de galpóns o peirao vello, acometéronse melloras no porto de Celeiro e levouse a cabo a reforma do albergue de Area".