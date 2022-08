Óscar Ibáñez: "Vimos con toda a enerxía, forza e ganas de deixar ao público impactado"

Óscar Ibáñez & Tribo leva máis de 200 concertos por toda a Península, Bretaña e Italia, e agora disponse a conquistar ao público mariñao coa súa fusión musical.

Viñeran antes pola comarca?

A verdade é a primeira vez que imos á Mariña, a Xove en particular, e das poucas veces que actuamos en Lugo. Temos esta provincia moi inexplorada e vimos con toda a enerxía, forza e ganas de deixar ao público impactado co noso concerto, porque é un concerto moi enérxico, moi vivo. Agardamos que poida servir para darnos a coñecer na provincia de Lugo e que poidan saír no futuro máis oportunidades de levar a nosa música a outros lugares.

Que vai poder ver o público hoxe?

Unha banda formada por seis músicos que somos eu, á gaita e á frauta, Fernando Fraga no acordeón, Harry C. no violín, Manu Cebrián coa guitarra, Paco Dicenta ao baixo e Carlos Castro con batería e percusión. Acompáñannos cinco gaiteiros da banda de gaitas Suevia de Porto do Son e tamén a xilofonista Carla Villanueva. É un elenco dunha formación ampla instrumental que nos vai permitir facer un concerto onde vai haber distintas postas en escena, con ritmos moi variados, moi enérxicos, incluso música bailable, e a xente vai poder desfrutar.

Teñen algunha sorpresa?

Imos ter a participación especial para este concerto da David Bellas, músico e profesor de Viveiro, un fantástico mestre e amigo. Vaise subir ao escenario para poñer o seu grao de area en tres temas: na Muiñeira do Marreco, noutra peza moi enxebre que gusta moito e no peche do concerto.

Como está a ser a volta aos escenarios en normalidade?

A nivel particular, estou moi agradecido porque nós non paramos, sempre estivemos traballando aínda que un pouco menos e agora imos retomando novamente. Este ano con toda a explosión custa introducirnos nalgúns circuítos porque as orquestras veñen con moitísima forza, pero non nos queixamos, estamos funcionando, tamén nos concertos do Xacobeo aínda que o investimento máis forte vai para os grandes artistas de músicas de masas e un pouquiño máis de música galega non viña mal. Pero estamos supermotivados e emocionados con este concerto na Mariña que nos abre as portas para un novo público, para darnos a coñecer nesta provincia que temos moitísimas ganas de conquistar.

Actuaron en moitos lugares fóra de Galicia e España, son concertos diferentes?

Este mes tocamos no Festival Folk Celta Ponte da Barça en Portugal e este domingo pasado en Almuenza Folk en Palencia e a resposta foi incrible, con moitísima xente e superentregada. En Portugal hai agora un movemento de recuperación da gaita, un momento de apoteose, e iso permítenos introducirnos nese país, que por natureza é máis cercano para poder levar a nosa cultura. Os concertos fóra ás veces son incluso mellor que en Galicia, porque aquí non é algo tan exótico, cando imos fóra realmente a música galega rompe, encanta en todos os lugares, xa sexan festivais específicos de folk celta como noutros onde non ten nada que ver. O noso espectáculo está funcionando moi ben.

Traballan nun novo disco.

Si, de feito moitos dos temas que imos tocar en Xove estarán nel. O mercado da música está cambiando, antes facíase o traballo sen que ninguén escoitara nada e sacábase o disco dun golpe, e agora a estratexia artística é a de lanzar singles e dosificar o proxecto, vendo tamén a resposta, o que dá marxe para reconducir incluso, e despois compilar nun traballo. Estamos nesa liña, rodando os temas, vendo o que funciona. Agora xa temos todo moito máis maduro e imos tratar de xuntarnos para gravar todas estas músicas e poder ofrecelas o vindeiro ano nun soporte físico, ademais das plataformas.