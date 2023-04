El videoclip de la canción Disfruto es una oda a la valentía y a la entereza. Un tema compuesto por Óscar Fernández (Viveiro, 1986), al que detectaron un cáncer a principios de año y que muestra su leit motiv en este tema en su lucha contra la enfermedad. Aunque realmente la canción surge antes del diagnóstico.

"Es una historia curiosa", dice, al otro lado del teléfono. "Yo tenía una idea musical, confeccioné la letra antes de ingresar en el hospital porque llevaba tres o cuatro meses con mucho dolor, pero realmente la letra coge un significado mayor ahora cuando estoy luchando contra una enfermedad que cuando la escribí ni sabía que tenía", explica el profesor de música en el Ceip Castro de Ouro de Alfoz, afincado en Foz.

Cuando el dolor se hizo cada vez más insoportable "ingresé en el hospital para hacerme pruebas y en una hora donde el calmante hizo su efecto acabé la canción en la cama, la terminé de grabar con mi portátil", explica. "Cuando me dieron el diagnóstico la canción me reventó por dentro, tenía todo el sentido del mundo, era como si hubiera escrito una carta antes para abrirla en el hospital", dice Óscar. "Cuando la mezclé en el hospital lloré muchísimo, es una canción diferente que llegó durante uno de los peores momentos de mi vida", dice.

En ese momento fue cuando surgió la posibilidad de hacer un videoclip. "Hablé con David Mariño, se la puse, elaboramos el guion, él ya se imaginó cómo iba a ser, yo caminando por la playa y hablándole a la cámara", relata. En el vídeo se ve a Óscar con pelo y una barba muy característica al inicio y al final sin pelo por culpa del tratamiento de quimioterapia. "Cuando me enteré de que se me iba a caer el pelo, pensamos en grabar rápidamente la primera parte, y el primer día que me había dado quimioterapia grabamos", cuenta.

Esta manera de vivir la enfermedad, de luchar contra ella, ha calado mucho entre sus amigos y la gente que le sigue a través de las redes sociales. "Soy una persona optimista, también realista. Sé lo que tengo, sé lo que he sufrido, lo que sufro cuando estoy mal, y cuando vivo esos momentos realmente me cuesta ser optimista, pero cuando el cuerpo me da una tregua, voy a dar un paseo con mi novia, hago música, me escapo de la enfermedad", dice. "No sé si es superación, lo vivo de una manera natural y cuando estoy bien intento hacer la vida más normal posible", asegura este joven, que también pertenece a un grupo de hardcore de Viveiro, Back In Town, y que trabaja con Leo Salinas, "que es con quien hago los directos", dice.

Rebuscando en las miserias de la enfermedad ve luces y sonrisas. "Para mí ha sido muy bonito ver que la gente se preocupa por mí, que cuando saben que lo estoy pasando mal me han llegado muestras de cariño muy bonitas", dice. "Siempre digo, y no miento, que si salgo de esta esto ha sido el mayor regalo que me ha dado la vida, me ha enseñado a valorar todo de otra manera y he podido sentir que había muchas personas que estaban a mi alrededor que tenían un gran aprecio por mí del que antes no era consciente", asegura.

En la actualidad, Óscar está recibiendo el segundo ciclo de quimioterapia. "No me deja demasiado mal y estoy llevando una vida casi normal", dice, y asegura que lo que le ha enseñado esta enfermedad es "a vivir día a día, si hay un día que puedes disfrutarlo, adelante, porque hay otros días que no puedes, por el dolor, y ese día toca soportarlo", subraya.

Para Óscar la música ha sido "mi salvavidas". Es una persona que vuelca todas sus emociones en la música "y escribir canciones me ayuda a metabolizar situaciones, cosas que me trae la vida, sean buenas o malas", explica. Quizá la manera de afrontar la enfermedad de Óscar sirva de ejemplo o inspiración a otras personas en su situación, para animarles. "Ojalá que sea así, me encantaría", dice. "Cada caso es diferente y cuando estoy mal me cuesta mucho ver la luz al final de túnel, pero cuando estoy un poco mejor soy optimista", insiste.

En este proceso, hay seres ocultos que sufren tanto o más que el afectado, como son los acompañantes, y en este caso la figura de su novia. "Quiero destacar esta figura", subraya. "En este caso es mi novia Sara, que incluso lo pasa peor que yo porque quiere ayudarme a veces y no sabe cómo", explica. "En menor medida mi madre, pero Sara es que la que está las 24 horas conmigo en casa, me cambia el parche de morfina, me da las medicinas, es la que más sufre... ", apunta. "La figura del acompañante es muy importante y son gente que no están visibilizadas; todo el mundo pregunta cómo estoy yo, cómo va mi lucha contra el cáncer, pero nadie pregunta cómo está Sara", subraya.

Con toda naturalidad fue como contó Óscar Fernández lo que le pasaba a sus quince alumnos de 4º, 5º, y 6º de Primaria del Ceip Castro de Ouro, del que era tutor, en un colegio con un ambiente "muy especial" donde "intentamos hablar de todo, de forma adaptada a su edad", explica el docente. "En septiembre me ingresaron y volví, pero en diciembre desaparecí y se dijo que me dolía la barriga... Había un poquito de dudas", comenta.



"Cuando estuve un poco mejor me acerqué al colegio y les conté lo que me había pasado, buscamos en el diccionario el significado del cáncer, les conté que se me iba a caer el pelo para que tuvieran claro lo que me pasaba", relata el profesor de la banda de música Eu Son Band. "Desaparecí sin despedirme de ellos de un día para otro y quería hacerlo", dice.



"Muchas veces se asigna la palabra muerte a cáncer, pero cada vez hay mejores tratamientos, más gente que lo supera y por eso está bien cambiar el mensaje", dice el vivariense, que asegura que el tema ‘Disfruta’ "le gustó a mucha gente o se sintieron identificadas personas que tienen algún tipo de enfermedad o que les toca de cerca, o gente que le da un valor a no estar enfermo", concluye..