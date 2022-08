El Osa do Mar vuelve a sonar

El Osa do Mar vuelve el 2 y 3 de septiembre en una esperada edición que cuenta con novedades respecto a anteriores ediciones y una de ellas es que los escenarios se repartirán entre dos localizadiones: la Praza do Concello y el barco museo Reina del Carmen, bonitero donde habrá conciertos gratuitos. El cartel de este año lo componen Aiko El Grupo, Anabel lee, Arde Bogotá, Berto, Biela, Grande Amore, Grande Osso, Karavana, La La Love You, Leah Goods, Llegamos Tarde, Mariagrep, Niña Polaca y The Rapants.

La idea del festival surgió en el año 2014. Diego Campo y su socio Marcos Reimunde tenían un local de copas, el 59m2 en Burela. "A raíz de ir a outros festivais e ver o que se facía noutros lugares quixemos traer iso a Burela tamén", admite Diego. Su local estaba en Burela y aunque Marcos es de Alfoz, la vida de ambos se desarrolla en la villa burelesa, por eso quisieron que fuera el lugar de su festival. Sus organizadores aseguran que lo más complicado a la hora de llevar a cabo el evento es disponer toda la infraestructura que se genera alrededor y no se ve: Durante todos estes anos, cada edición foise complicando máis, hai que pedir moitos permisos, as subvencións cambian cada ano, é moi difícil a nivel burocrático, pero as institucións sempre nos apoian", asegura Diego. El lugar en que se celebra el festival también ha cambiado, en un primer momento estaba situado en la playa de A Marosa, pero como asegura el impulsor, aunque era muy atractivo para el público, la climatología complicaba demasiado su desarrollo.

Aunque festival pudo celebrar el año pasado una modesta edición contaba con las limitaciones impuestas por la normativa vigente. Los conciertos se tenían que ver sentados y había restricciones de aforo, sin embargo "non quixemos deixar pasar a oportunidade de traer grandes bandas e facer que a xente desfrutara porque tiña moitas ganas", afirma Diego Campo.

Desde el Osa do Mar siempre han apostado por las bandas emergentes y aquellas a nivel gallego, aunque también de toda España. "O que fai especial ao festival é que, aínda que non contamos con un presuposto grande, traemos bandas que despois dan o salto", confirma Diego. Así pasó con artistas como C. Tangana, Novedades Carminha, Triángulo de Amor Bizarro, Locoplaya, Ángel Stanich o Carolina Durante que actuaron en el festival. "O que non se anime, que saiba que perde a oportunidade de ver a artistas emerxentes sen ter que pagar moitos cartos como ocorre nun festival grande", apunta.

Para esta nueva edición avanzan que intentarán mejorar la decoración para hacerlo más vistoso y mejorar los servicios de hostelería, tanto dentro como fuera del recinto. En el interior habrá servicio de bar y zonas habilitadas para comer, sin embargo cuentan con la novedad de que van a facilitar que la gente pueda recoger comida en los locales de hostelería y comerla en el propio festival.

En lo que a artistas se refiere no quieren destacar a ninguno por encima, pero sí que aseguran que "nas redes sociais estamos notando que nomes como Arde Bogotá e Grande Amore resoan moito".