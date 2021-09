El Osa do Mar será los días 24 y 25 con un aforo de 400 personas sentadas

El festival Osa do Mar de Burela será los próximos días 24 y 25 de este mes en la Praza do Concello para 400 personas sentadas. La organización, a cargo de la asociación Fanto Fantini, anunció esta semana las bandas definitivas que sonarán en el escenario. Las últimas incorporaciones fueron Black Friday, Los Rastreadores (Ortiga y Grande Amore), Moura y Niña Polaca. A estos últimos hay que sumar los ya anunciados Delaporte, Blanco Palamera, The Rapants, Veintiuno y Vertotemazos.

Los bonos para asistir ya llevan semanas a la venta y esta semana la organización puso en marcha una promoción de cien bonos a 20 euros hasta este viernes. Una vez finalizada esta promoción quedarán los últimos 150 pases disponibles. Las entradas pueden adquirirse en el enlace https://entradium.com/es/events/festival-osa-do-mar-2021.

La noche del viernes se ofrecerán tres conciertos, en la sesión vermú del sábado están previstos dos y para la noche del sábado, cuatro.

El ya clásico festival burelés sale así del letargo obligado por la pandemia. La organización fue dando pequeños pasos y anuncios en función de la evolución de la pandemia hasta que esta semana ya anunció el cartel completo con el que en Burela volverá a sonar la música a la que ya tiene acostumbrados a sus seguidores el Osa.