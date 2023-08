El Osa do Mar presume de cartel

Diego campo y Marcos Reimunde Reimunde, integrantes de la asociación Fanto Fantini, pero sobre todo creadores, impulsores y cabezas pensantes del festival son conscientes de que este Osa do Mar 2023 puede significar la definitiva consagración del evento para convertir al festival en una referencia no solo de la música independiente, sino también para aquellos festivaleros que busquen un toque más comercial, "pero sempre sen perder a esencia, só traemos aqueles grupos aos que iríamos a ver e que nos gustan a nós", comentan ambos.

Aunque las comparaciones sean odiosas, Campo y Reimunde se muestran felices del nivel que presenta el cartel. "Pode haber algún outro ano que resista a comparación en canto a nivel dos grupos, tal vez o de León Benavente, Stanich, Calavento, etcétera. Pero polo eclecticismo, a variedade de estilos, o carácter paritario e a presenza de bandas galegas emerxentes creo que estamos ante o cartel máis completo da historia do Osa do Mar", señala Campo.

Reimunde va más allá e incluso ve difícil que se puedan reunir bandas de tanta calidad en una sola edición en el futuro. "Para min sen dúbida que é o mellor, diría incluso que será complicado repetir. Creo que fomos quenes de atopar grupos de impacto máis comercial sen abandonar a esencia dos proxectos emerxentes da música galega", dijo.

Un nombre descolla, al menos a nivel mediático, por encima del resto. Se trata de Xoel López, un músico que ha conseguido conjugar su estatus como una de las grandes referencias del indie nacional con un tirón popular que atrae a un gran número de fans, tanto en sus proyectos en solitario como en otros como Combo Viramundo. Reimude deja claro que "nós tratamos a todos os grupos por igual, de feito os nomes sempre van no mesmo tamaño, pero tamén sabemos que o público é o que marca quen pode ser cabeza de cartel e o tirón de Xoel López é indubidable. Eu, persoalmente, considero a Xoel un tipo que sempre foi un adiantado da música, un artista ao que non lle importou tomar riscos e buscar outro tipos de sons caribeños moito antes de que agora o faiga moitísima xente", comentó Reimunde.

Campo hizo hincapié además en las facilidades que recibieron para poder contar con un artista tan consagrado. "Xoel estivo sempre entre as nosas grandes retos, penso que con Iván Ferreiro é unha figura emblemática da música galega e tamén un dos precursores do indie nacional. Escoitábamos aos Piratas e a De Luxe cando poñíamos música e non deixamos pasar a oportunidade de poder traelo".

A escena el proyecto electrónico de Zahara

Otra de las grandes apuestas del cartel es la de Zahara, en esta ocasión formando parte del proyecto de Juno. Aunque el nombre que más suena es el de la cantautora, tanto Reimunde como Campo creen que la banda tiene mucho que ofrecer al público que se dará cita en Burela. "Eu estou convencido de que é un proxecto moi interesante que vai sorprender e gustar a moita xente. Está claro que o nome de Zahara xa é unha garantía, pero Martín Perarnau é un productor moi coñecido e respectado no mundo da música e teñen unha producción espectacular e moi coidada", señala.

"Queríamos darlle tamén cabida ao estilo un pouco máis electrónico, tal vez xunto a Delaporte sexa o grupo máis representativos deste tipo de música que veu ao Osa do Mar. Todo iso tendo en conta que falamos de Zahara unha das precursoras do chamado indie nacional", añadió Campo.

No faltarán otros fieles como Sexy Zebras, un grupo que siempre deja huella en Burela, Ángel Stanich, que también repite, o Carlangas, que ahora luce proyecto en solitario tras liderar a Novedades Carminha durante muchos años. "Novedades Carminha deixou un gran sabor de boca no Osa do Mar e Carlangas tamén o fará".

Grupos emergentes que pueden sorprender al público

La música gallega más emergente nunca falta en el Osa do Mar. En esta ocasión destaca la presencia de grupos como Fillas de Cassandra, Xego o La Paloma, todos ellos además con nuevo disco, lo que siempre aumenta el interés de sus seguidores. "Cando facemos o cartel sempre pensamos no que musicalmente queremos escoitar, con independencia de que sexan máis ou menos coñecidos. Neste caso pensamos ademais que estes grupos teñen un gran presente e moito recorrido por diante, creo que Fillas de Cassandra é o grupo revelación deste ano en Galicia e estamos moi felices de poder contar con elas", explicaron los organizadores.

Apuesta femenina en el Barco Museo Reina do Carmen

Un escenario tan especial como el Barco Museo Reina do Carme merece también algo muy especial y en esta ocasión el protagonismo femenino será absoluto. "A mistura de estilos é palpable porque haberá a poesía de Caamaño&Ameixeiras, a música africana de Batuko Tabanka e moita caña con Bala. Hai outros festivais que se enchen a boca co discurso feminista, pero nós demostrámolo con feitos", señalan los organizadores, que inciden también en la apuesta por grupos de la comarca. "Medio Quinhon, Batuko Tabanka e Grande Osso son mariñanos, sempre queremos ter representación da bisbarra".

La lista de participantes en el festival se completa con Óscar Fédez&Leo Salinas, Catuxa Salom y Eme DJ, además de un pódcast que se celebrará en A Moncloa, con Criado el Enterado como protagonista y entrevistador de los miembros de los diferentes grupos participantes en el festival.

Escenarios urbanos para apoyar la hostelería local

El Osa do Mar arrancó en el entorno de la playa de Ril, cerca de A Marosa, pero en las últimas ediciones apostó por un suelo más urbano con la Praza do Concello como escenario principal. "A primera razón xa é climática, xa que na Marosa sempre estás pendente das condicións e houbo un ano que o vento case nos deixa sen carpa. Tamén era moito maior o traballo de producción e preferimos centralizar esforzos. Ademais, o Osa do Mar está pensando tamén para apoiar a hostalaría local e por iso deixamos entrar con comida e bebida e non poñemos foodtracks dentro", concluyen.