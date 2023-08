Un Osa do Mar con novedades

La organización del festival Osa do Mar, que se celebra en Burela el primer fin de semana de septiembre, sigue anunciando novedades para esta edición.

Una de ellas es la puesta en marcha de Cantiños, una propuesta en la que los protagonistas sobre el escenario serán los niños. Así, el domingo día 3, a partir de las doce y media de la mañana en la Praza da Mariña, están previstas las actuaciones de los niños del colegio Virxe do Carme, del colectivo Os Castros, del Vista Alegre, de Bonitos do Vista y de la banda infantil burelesa Blood Skeleton. Para ir creando cantera.

La otra propuesta es la Ruta do Quitapenas, que será el sábado a partir de las cuatro de la tarde. "Presentamos REC-ORDAR, co que cada ano queremos visibilizar o noso patrimonio mariño e achegar un recurso identitario do pobo ao público", explican desde la asociación Fanto Fantini, que impulsa el festival. Esta edición la invitación es para caminar escuchando "ao grande mestre e lobo de mar Balbino Trelles, quen nos traerá un ollar máis alá do salitre portuario para terrícolas". La salida será de la playa de Ril y la llegada está marcada en el barco museo Reina del Carmen sobre las seis menos cuarto de la tarde.