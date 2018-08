Osa do Mar finalizó a lo grande

El quinto Osa do Mar adoptó un nuevo formato que finalizó con las intervenciones de varios grupos destacados en el ámbito nacional. Desde el pasado martes al día del sábado, la asociación cultural Fanto Fantini de Burela organizó este evento sin ánimo de lucro con el objetivo de dinamizar la oferta cultural en A Mariña de Lugo.

La propuesta de hacer algo diferente con música en vivo dio lugar a una programación variada dónde las bandas gallegas recobraron protagonismo y en el que, asimismo, se buscó una implicación y una participación lo más amplia posible. El pop, el rock, el rap y otros géneros en ebullición dieron lugar a la mezcla que conformó este festival.

FINAL. Esta celebración de varios días terminó a lo grande con la intervención de los vallisoletanos Arizona Baby, la algecireña Brisa Fenoy, Terbutalina y Boyanka Kostova. Desde las diez de la noche, con sesiones de una hora y cuarto, estos grupos pusieron el sello de oro a una velada musicalmente dinámica y en palabras de Diego Campos, miembro de la asociación cultural organizadora, "un programa ecléctico porque hai desde trap galego a soul caribeño". Para las dos de la madrugada estaba previso que finalizase la actuación de Boyaka Kostova, dando paso al último concierto de la noche a cargo de Baiuca, el grupo gallego que conjuga electrónica con canciones en gallego.

La plaza del Concello principalmente y el pub burelés Warhol fueron las sedes de estas últimas actuaciones. El entorno del consistorio albergó en escenarios los cuatro grupos principales, hasta que Baiuca trasladó la fiesta al local burelés.

Esta iniciativa de cambio de ubicaciones pertenece al nuevo formato que el Osa do Mar adoptó este año, el cuál consistió en que todas las actividades y conciertos se realizaran en el entorno de Burela, no sólo en A Marosa como en los últimos años. La pretensión del cambio era involucrar a más negocios locales y según informó la organización "facer que o evento sexa máis accesible para todas as capas da sociedade".

El carácter gratuito del mismo fue otro de los puntos fuertes a favor para que todos los sectores de edades diferentes conocieran y disfrutaran de la música de diversos grupos y bandas. Además de los conciertos se realizaron actividades paralelas desde deportivas a otras adaptadas para niños y niñas; incluso se facilitó una zona para acampar.

Diego Campos hizo referencia a que la finalización del evento "estivo plasmada entre Arizona Baby, Brisa Fenoy, Terbutalina eBoyanka Kostova, por ser dos máis esperados da cita". Sin embargo, según afirmó Diego Campos, las dificultades para la financiación de gastos no pasaron desapercibidas entre los éxitos del volumen de gente y aceptación del nuevo formato. A pesar de esto, Campos hizo alusión a que están "encantados coa evolución" y que por este motivo, pese a no estar confirmado, para el próximo año esperan continuar organizando.